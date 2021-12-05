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05.12.2021 18:35
Рубрика: Спорт

"Динамо" сократило отставание от "Зенита", обыграв "Уфу"

Текст: Артур Нанян

Столичное "Динамо" одержало четвертую победу подряд в рамках Премьер-лиги, обыграв в матче 17-го тура на своем поле "Уфу" - 2:0.

Фото: instagram.com/ zenit_spb
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По сути, интрига в сегодняшнем поединке держалась до середины первого тайма, пока гости не оказались вдевятером из-за удалений Вячеслава Кротова и Эгаша Касинтуры. Еще до перерыва Денис Макаров открыл счет, а в концовке Арсен Захарян удвоил его.

Благодаря победе "бело-голубые" сократили отставание от лидера чемпионата "Зенита" до двух очков - 35 против 37. Напомним, что в последнем туре перед зимней паузой "Динамо" примет питерцев: матч запланирован на следующее воскресенье.

Между тем, впервые с начала октября одержать победу удалось "Нижнему Новгороду": команда Александра Кержакова одолела на своем поле "Рубин" со счетом 2:1. "Нижний" поднялся в таблице на 13-е место, имея в своем активе 18 очков. Что касается казанского клуба, то он опустился на десятую строчку (22 очка).

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