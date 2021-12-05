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05.12.2021 15:09
Рубрика: Спорт

Российские лыжницы выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Норвегии

Текст: Артур Нанян
Женская сборная России завоевала золото в эстафете 4х5 километров на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Норвегии.
Фото: Федерико Модика/РИА Новости Фото: Федерико Модика/РИА Новости
Фото: Федерико Модика/РИА Новости

В составе нашей команды выступали Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова и Юлия Ступак. Россиянки преодолели дистанцию за 54 минуты 40,6 секунд. Серебро взяли шведские спортсменки (отставание составило 1,1 секунды), тройку лидеров замкнули хозяйки соревнований.

Фото: Федерико Модика / РИА Новости
Российские лыжники выиграли серебро в эстафете на этапе Кубка мира

Еще одна наша команда в составе Анастасии Фалеевой, Яны Кирпиченко, Анастасии Рыгалиной и Марии Истоминой (+1.56,5) показала восьмой результат.

Чуть ранее российские лыжники завоевали серебряные медали в эстафете 4х7,5 км. Следующий этап Кубка мира пройдет с 11 по 12 декабря в Швейцарии.

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