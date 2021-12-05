Российские лыжницы выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Норвегии

Женская сборная России завоевала золото в эстафете 4х5 километров на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Норвегии.

В составе нашей команды выступали Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова и Юлия Ступак. Россиянки преодолели дистанцию за 54 минуты 40,6 секунд. Серебро взяли шведские спортсменки (отставание составило 1,1 секунды), тройку лидеров замкнули хозяйки соревнований.

Еще одна наша команда в составе Анастасии Фалеевой, Яны Кирпиченко, Анастасии Рыгалиной и Марии Истоминой (+1.56,5) показала восьмой результат.

Чуть ранее российские лыжники завоевали серебряные медали в эстафете 4х7,5 км. Следующий этап Кубка мира пройдет с 11 по 12 декабря в Швейцарии.