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05.12.2021 13:18
Рубрика: Спорт

Российские лыжники выиграли серебро в эстафете на этапе Кубка мира

Текст: Артур Нанян
Сборная России в составе Александра Терентьева, Ильи Семикова, Артема Мальцева и Сергея Устюгова финишировала на втором месте с эстафете 4 х 7,5 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере.

Победу в соревнованиях одержала норвежская сборная, которую представляли Эрик Валгес, Эмиль Иверсен, Симен Крюгер и Йоханнес Клебо. Тройку лидеров замкнула еще одна норвежская команда (Пол Голдберг, Ханс Кристер Холунн, Мартин Левстрем Ниенге и Харальд Амундсен).

Фото: REUTERS/Marius Simensen / BILDBYRÅN / COP 238
Сборная России осталась без наград в лыжном спринте на этапе КМ в Норвегии

Что касается наших, то еще одна российская команда (Александр Большунов, Денис Спицов, Иван Якимушкин и Алексей Червоткин) стала четвертой.

Добавим, что сегодня позднее в Лиллехаммере состоится женская эстафета.

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