Российские лыжники выиграли серебро в эстафете на этапе Кубка мира

Сборная России в составе Александра Терентьева, Ильи Семикова, Артема Мальцева и Сергея Устюгова финишировала на втором месте с эстафете 4 х 7,5 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере.

Победу в соревнованиях одержала норвежская сборная, которую представляли Эрик Валгес, Эмиль Иверсен, Симен Крюгер и Йоханнес Клебо. Тройку лидеров замкнула еще одна норвежская команда (Пол Голдберг, Ханс Кристер Холунн, Мартин Левстрем Ниенге и Харальд Амундсен). Сборная России осталась без наград в лыжном спринте на этапе КМ в Норвегии Что касается наших, то еще одна российская команда (Александр Большунов, Денис Спицов, Иван Якимушкин и Алексей Червоткин) стала четвертой. Добавим, что сегодня позднее в Лиллехаммере состоится женская эстафета.