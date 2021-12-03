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03.12.2021 17:46
Рубрика: Спорт

Сборная России осталась без наград в лыжном спринте на этапе КМ в Норвегии

Текст: Максим Домчев
В Лиллехаммере в пятницу стартовал второй этап Кубка мира по лыжным гонкам: сильнейших в спринтерской гонке свободным стилем определяли мужчины и женщины. На этот раз сборная России осталась без медалей.

Александр Большунов завершил борьбу в полуфинале, а его партнеры по команде Сергей Устюгов, Александр Терентьев и Глеб Ретивых выбыли в четвертьфинале.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Российский лыжник Терентьев выиграл спринт на первом этапе Кубка мира

Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, опередивший на финише своего товарища по команде Томаса Ларсена. Тройку призеров замкнул француз Ришар Жюв.

В женском спринте первенствовала шведка Майя Дальквист. Второе место заняла американка Джессика Диггинс. На третьей позиции норвежка Тирил Венг. Россиянки Татьяна Сорина и Христина Мацокина прекратили участие в четвертьфинале.

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