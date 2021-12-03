Сборная России осталась без наград в лыжном спринте на этапе КМ в Норвегии

В Лиллехаммере в пятницу стартовал второй этап Кубка мира по лыжным гонкам: сильнейших в спринтерской гонке свободным стилем определяли мужчины и женщины. На этот раз сборная России осталась без медалей.

Александр Большунов завершил борьбу в полуфинале, а его партнеры по команде Сергей Устюгов, Александр Терентьев и Глеб Ретивых выбыли в четвертьфинале.

Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, опередивший на финише своего товарища по команде Томаса Ларсена. Тройку призеров замкнул француз Ришар Жюв.

В женском спринте первенствовала шведка Майя Дальквист. Второе место заняла американка Джессика Диггинс. На третьей позиции норвежка Тирил Венг. Россиянки Татьяна Сорина и Христина Мацокина прекратили участие в четвертьфинале.