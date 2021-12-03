"Зенит" потерял очки в матче против "Ростова"

"Зенит" в матче 17-го тура РПЛ на своем поле сыграл вничью с "Ростовом" - 2:2. По ходу матча ростовчане вели в счете - 2:0.

Открывал программу 17-го тура РПЛ матч в Санкт-Петербурге, где "Зенит" принимал "Ростов". В самом начале встречи гости заработали пенальти после того, как Дмитрий Чистяков сбил в своей штрафной Понтуса Альмквиста. При этом арбитр Алексей Матюнин явно пожалел игрока хозяев и не удалил его с поля.

С 11-метровой отметки точно пробил Дмитрий Полоз. Второй гол "Ростова" начался со спорного момента, но арбитр не усмотрел нарушения со стороны игрока гостей, а удар Николая Комличенко в завершающей стадии оказался не берущимся.

Хозяева сумели отыграться на 31-й минуте после точного удара Клаудиньо. При счете 1:2 команды и ушли на перерыв.

Во втором тайме Матюнин назначил пенальти в ворота гостей и Клаудиньо смог оформить дубль. Счет мог измениться, шансы на это были у обеих команд, но в итоге зафиксирована ничья - 2:2. О боевом характере встречи говорит число желтых карточек, показанных футболистам - по 5 каждой команде.