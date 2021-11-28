"Зенит" и "Динамо" продолжают биться за чемпионство

В Москве 28 ноября состоялся центральный матч 16-го тура чемпионата России. В нем ЦСКА на своем поле уступил "Зениту" - 0:2.

В матче ЦСКА - "Зенит" было не так много опасных моментов, зато хватало борьбы. Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС

В последние годы армейцы были одними из самых удобных соперников для питерской команды: в предыдущих шести противостояниях между этими клубами в пяти случаях сильнее оказывались зенитовцы.

Интересен этот матч был еще и благодаря тренерской дуэли бывших партнеров по ЦСКА и сборной России - наставника "Зенита" Сергея Семака и рулевого "красно-синих" Алексея Березуцкого. Но если у Семака в активе уже несколько титулов, в том числе и три победы в Премьер-лиге, то Березуцкий, можно сказать, только начал тренерскую карьеру.

Несмотря на не самое плохое качество футбола, ЦСКА все же проиграл: все решили точные удары Клаудиньо и Андрея Мостового. После перерыва хозяева создали пару отличных момента у чужих ворот, но Максим Мухин и Чидера Эджуке своими шансами не воспользовались.

Закрепилось на второй строчке "Динамо". Матч в Казани против "Рубина" стал одним из самых драматичных в нынешнем сезоне. Казанская команда вела 2:1, но затем наступило время гостей. Правда, сначала "бело-голубые" не реализовали пенальти: свою попытку не использовал автор первого гола в этой встрече Денис Макаров. Впрочем, буквально через несколько секунд "Динамо" сравняло счет, а уже на последних минутах важнейшие три очка москвичам принес точный удар Себастиана Шиманьски.

Благодаря победе "Динамо" осталось на втором месте и продолжает биться за первое место с "Зенитом". "Игра была тяжелая, нам пришлось непросто. Конечно, мы знали о кадровых проблемах соперника. Я имею в виду отсутствие левого защитника и опорного хавбека, однако мне бы не хотелось акцентировать внимание на "Рубине". Моим футболистам удалось проявить характер, а это очень важно. Мы счастливы", - не скрывал своих эмоций главный тренер "Динамо" Сандро Шварц.

Что касается казанцев, то они остались на девятом месте (22 очка), но уже сегодня их может догнать "Спартак": для этого "красно-белым" надо будет победить на выезде "Уфу".

- К сожалению, не справились с "Динамо" на стандартах. Плюс у нас были достаточно грубые индивидуальные ошибки. Но при этом большую часть матча по качеству футбола и взаимодействиям у меня не было никаких вопросов к своим подопечным, - подчеркнул рулевой "Рубина" Леонид Слуцкий.

Один из самых ярких поединков тура состоялся за пределами МКАД - "Химки" против "Краснодара" (3:3).

Питерцы в центральной встрече тура обыграли в гостях ЦСКА, а динамовцы на последних минутах вырвали победу над "Рубином"

В отличие от большинства конкурентов в битве за призовые места, краснодарцы в нынешнем сезоне не участвуют в еврокубках. А значит, у них больше времени на подготовку к играм чемпионата, чем у тех же "Зенита" или "Локомотива". Но на практике южане пока не особо впечатляют. Вот и в противостоянии с подмосковной командой "быки" едва не остались ни с чем, хотя вели в счете после первого тайма 1:0. После перерыва "Химки" дважды выходили вперед, однако гости вырвали ничью. Впрочем, вряд ли они могут быть довольны таким результатом.

- Мы просто безобразно действовали во второй половине. У нас не было движения, мы думали, что на полуспущенных докатим до победы. Считали, соперник сдался, однако "Химки" изменили игру, - заявил главный тренер южан Виктор Гончаренко.

Статистика

"Урал" - "Сочи" - 1:1

Голы: Аугустиняк, 34 - Нобоа, 68.

"Ахмат" - "Ростов" - 2:0

Голы: Полярус, 27 - пен., Себаи, 76.

"Химки" - "Краснодар" - 3:3

Голы: Набиуллин, 54, Глушаков, 56, Долгов, 71 - Классон, 6, Кабелла, 67, Ильин, 80.

"Нижний Новгород" - "Крылья Советов" - 0:0

"Рубин" - "Динамо" - 2:3

Голы: Бакаев, 30, Дрейер, 49 - пен., - Макаров, 18, Бальбуэна, 68, Шиманьски, 85.

ЦСКА - "Зенит" - 0:2

Голы: Клаудиньо, 34, Мостовой, 90+4.