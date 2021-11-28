"Зенит" и "Динамо" продолжают биться за чемпионство

Новости

В центре Праги прошел митинг против жестких коронавирусных ограничений 00:31
Умер дизайнер Вирджил Абло 28.11.2021
Марокко временно прекратит прием пассажирских авиарейсов 28.11.2021
Овечкин забросил 749-ю шайбу в НХЛ 28.11.2021
В Швейцарии избиратели поддержали введение сертификата вакцинации 28.11.2021
У православных начался Рождественский пост 28.11.2021
ВОЗ: Пока неизвестно, опаснее ли омикрон других штаммов коронавируса 28.11.2021
В Калмыкии ограничения по COVID-19 продлили до 23 января 2022 года 28.11.2021
Израиль разрешил отслеживать местоположение носителей омикрон-штамма 28.11.2021
Зоран Лукич: Два дня говорим про настрой на Исландию 28.11.2021
До 1 623 сократилось количество военнослужащих с коронавирусом 28.11.2021
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Градского 28.11.2021
В Москве квартиру "нарезали" на шесть студий 28.11.2021
Песков не будет пока делать назальную вакцину от коронавируса 28.11.2021
Песков назвал беспочвенными утверждения об агрессивных намерениях России 28.11.2021
Песков назвал формат возможной встречи Путина с Байденом 28.11.2021
Российские лыжники заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира 28.11.2021
Во Франции рак простаты признают профессиональным заболеванием 28.11.2021
В некоторых регионах официальная стоимость жилья поднимется почти вдвое 28.11.2021
В Берлине призвали конгресс США не вводить санкции против "Северного потока-2" 28.11.2021
В Перу в результате мощного землетрясения обрушилась башня 16-го века 28.11.2021
"Динамо" на последних минутах вырвало победу над "Рубином" 28.11.2021
Российский биатлонист забыл палки и опоздал на старт спринта 28.11.2021
Ушел из жизни основатель одной из команд "Формулы-1" Фрэнк Уильямс 28.11.2021
В США назвали способ защититься от нового штамма коронавируса "омикрон" 28.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
28.11.2021 22:57
Рубрика: Спорт

"Зенит" и "Динамо" продолжают биться за чемпионство

Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 270(8621)
В Москве 28 ноября состоялся центральный матч 16-го тура чемпионата России. В нем ЦСКА на своем поле уступил "Зениту" - 0:2.
В матче ЦСКА - "Зенит" было не так много опасных моментов, зато хватало борьбы. Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС В матче ЦСКА - "Зенит" было не так много опасных моментов, зато хватало борьбы. Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
В матче ЦСКА - "Зенит" было не так много опасных моментов, зато хватало борьбы. Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС

В последние годы армейцы были одними из самых удобных соперников для питерской команды: в предыдущих шести противостояниях между этими клубами в пяти случаях сильнее оказывались зенитовцы.

Фото: РИА Новости
"Зенит" обыграл на выезде ЦСКА в матче РПЛ

Интересен этот матч был еще и благодаря тренерской дуэли бывших партнеров по ЦСКА и сборной России - наставника "Зенита" Сергея Семака и рулевого "красно-синих" Алексея Березуцкого. Но если у Семака в активе уже несколько титулов, в том числе и три победы в Премьер-лиге, то Березуцкий, можно сказать, только начал тренерскую карьеру.

Несмотря на не самое плохое качество футбола, ЦСКА все же проиграл: все решили точные удары Клаудиньо и Андрея Мостового. После перерыва хозяева создали пару отличных момента у чужих ворот, но Максим Мухин и Чидера Эджуке своими шансами не воспользовались.

Закрепилось на второй строчке "Динамо". Матч в Казани против "Рубина" стал одним из самых драматичных в нынешнем сезоне. Казанская команда вела 2:1, но затем наступило время гостей. Правда, сначала "бело-голубые" не реализовали пенальти: свою попытку не использовал автор первого гола в этой встрече Денис Макаров. Впрочем, буквально через несколько секунд "Динамо" сравняло счет, а уже на последних минутах важнейшие три очка москвичам принес точный удар Себастиана Шиманьски.

Благодаря победе "Динамо" осталось на втором месте и продолжает биться за первое место с "Зенитом". "Игра была тяжелая, нам пришлось непросто. Конечно, мы знали о кадровых проблемах соперника. Я имею в виду отсутствие левого защитника и опорного хавбека, однако мне бы не хотелось акцентировать внимание на "Рубине". Моим футболистам удалось проявить характер, а это очень важно. Мы счастливы", - не скрывал своих эмоций главный тренер "Динамо" Сандро Шварц.

Что касается казанцев, то они остались на девятом месте (22 очка), но уже сегодня их может догнать "Спартак": для этого "красно-белым" надо будет победить на выезде "Уфу".

- К сожалению, не справились с "Динамо" на стандартах. Плюс у нас были достаточно грубые индивидуальные ошибки. Но при этом большую часть матча по качеству футбола и взаимодействиям у меня не было никаких вопросов к своим подопечным, - подчеркнул рулевой "Рубина" Леонид Слуцкий.

Один из самых ярких поединков тура состоялся за пределами МКАД - "Химки" против "Краснодара" (3:3).

Питерцы в центральной встрече тура обыграли в гостях ЦСКА, а динамовцы на последних минутах вырвали победу над "Рубином"

В отличие от большинства конкурентов в битве за призовые места, краснодарцы в нынешнем сезоне не участвуют в еврокубках. А значит, у них больше времени на подготовку к играм чемпионата, чем у тех же "Зенита" или "Локомотива". Но на практике южане пока не особо впечатляют. Вот и в противостоянии с подмосковной командой "быки" едва не остались ни с чем, хотя вели в счете после первого тайма 1:0. После перерыва "Химки" дважды выходили вперед, однако гости вырвали ничью. Впрочем, вряд ли они могут быть довольны таким результатом.

- Мы просто безобразно действовали во второй половине. У нас не было движения, мы думали, что на полуспущенных докатим до победы. Считали, соперник сдался, однако "Химки" изменили игру, - заявил главный тренер южан Виктор Гончаренко.

Статистика

"Урал" - "Сочи" - 1:1

Голы: Аугустиняк, 34 - Нобоа, 68.

"Ахмат" - "Ростов" - 2:0

Голы: Полярус, 27 - пен., Себаи, 76.

"Химки" - "Краснодар" - 3:3

Голы: Набиуллин, 54, Глушаков, 56, Долгов, 71 - Классон, 6, Кабелла, 67, Ильин, 80.

"Нижний Новгород" - "Крылья Советов" - 0:0

"Рубин" - "Динамо" - 2:3

Голы: Бакаев, 30, Дрейер, 49 - пен., - Макаров, 18, Бальбуэна, 68, Шиманьски, 85.

ЦСКА - "Зенит" - 0:2

Голы: Клаудиньо, 34, Мостовой, 90+4.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Зенит" Спортивные организации Футбольные клубы "Динамо" (Москва) Чемпионат России по футболу 2021/2022