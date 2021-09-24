Олег Знарок станет главным тренером сборной России по хоккею на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Ранее в ФХР говорили о том, что тренерский штаб российской команды на Играх-2022 будет усилен.

"Контракт со Знарком подписан на один год. Он пользуется уважением и авторитетом у игроков НХЛ. Верим, что сплотит команду", - сказал Третьяк РИА Новости.

Нынешний наставник российской команды Валерий Брагин займет должность консультанта. Сергей Зубов войдет в тренерский штаб и будет отвечать за защитников.

Олег Знарок уже возглавлял сборную России по хоккею. Под его руководством в 2018 году было завоевано золото Олимпийских игр в Пхенчхане. Также сборная России выиграла чемпионат мира 2014 года.

Знарок покинул сборную России в 2018 году. После этого он возглавлял московский "Спартак", который покинул после окончания прошлого сезона.