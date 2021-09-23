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23.09.2021 16:58
Рубрика: Спорт

В ОКР рассчитывают на 5-6-е общекомандное место на Олимпиаде-2022

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Россия войдет в пятерку-шестерку по числу медалей на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Такое мнение высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Фото: Andy Wong/AP
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"Во время исполкома был заслушан доклад спортивного директора, где прозвучал ряд цифр. Они оптимистично дают понять, что на этих Играх мы будем в пятерке-шестерке ведущих стран", - приводит ТАСС слова Позднякова.

На Играх-2018 российские спортсмены заняли 13-е общекомандное место, завоевав две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых медалей.

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