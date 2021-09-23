В ОКР рассчитывают на 5-6-е общекомандное место на Олимпиаде-2022

Россия войдет в пятерку-шестерку по числу медалей на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Такое мнение высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"Во время исполкома был заслушан доклад спортивного директора, где прозвучал ряд цифр. Они оптимистично дают понять, что на этих Играх мы будем в пятерке-шестерке ведущих стран", - приводит ТАСС слова Позднякова.

На Играх-2018 российские спортсмены заняли 13-е общекомандное место, завоевав две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых медалей.