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17.09.2021 11:38
Рубрика: Спорт

Представлен девиз зимней Олимпиады 2022 года в Пекине

Текст: Максим Домчев
Фото: Andy Wong/AP Фото: Andy Wong/AP
Фото: Andy Wong/AP

Организаторы Олимпийских игр в Пекине 2022 года представили девиз, под которым пройдут соревнования: "Вместе ради общего будущего". Об этом говорится на официальном сайте оргкомитета.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Поздняков рассказал о проведении зимних Игр-2022

Его выбор объясняется борьбой с пандемией коронавируса - всего было 79 вариантов.

Организаторы Игр-2022 считают, что этот лозунг - "позиция, инициатива и план действий, отстаивающие стремление к достижению общей цели". По их мнению, девиз поможет привлечь внимание и объединить усилия ради проведения успешной Олимпиады.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Спорт Олимпийские игры Олимпиада в Пекине