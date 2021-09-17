Представлен девиз зимней Олимпиады 2022 года в Пекине

Организаторы Олимпийских игр в Пекине 2022 года представили девиз, под которым пройдут соревнования: "Вместе ради общего будущего". Об этом говорится на официальном сайте оргкомитета.

Его выбор объясняется борьбой с пандемией коронавируса - всего было 79 вариантов.

Организаторы Игр-2022 считают, что этот лозунг - "позиция, инициатива и план действий, отстаивающие стремление к достижению общей цели". По их мнению, девиз поможет привлечь внимание и объединить усилия ради проведения успешной Олимпиады.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.