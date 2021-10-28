"Барселона" объявила об отставке Рональда Кумана

Сразу после вчерашнего поражения от "Райо Вальекано" (0:1) руководство "сине-гранатовых" созвало экстренное совещание во главе с президентом "блауграны" Жоаном Лапортой, где и была утверждена отставка Кумана.

Сам специалист из Нидерландов буквально за пару часов до увольнения признался, что результаты его команды оставляют желать лучшего, но с теми потерями, которые есть у "Барселоны", рассчитывать на что-то иное было бы проблематично.

"Команда просела. Надо учитывать, что мы лишились очень многих эффективных футболистов. Не знаю, под угрозой мое будущее или нет", - говорил Рональд.

Куман возглавил "Барселону" в августе 2020 года. В прошедшем сезоне "сине-гранатовые" выиграли с ним Кубок Испании и заняли третье место в Примере.