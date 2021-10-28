Новости

Глава Тайваня подтвердила присутствие американских военных на острове 02:25
"Спартак" обратился к "Баварии" после поражения мюнхенцев со счетом 0:5 01:51
"Барселона" объявила об отставке Рональда Кумана 01:42
В Подмосковье найден мертвым отставной генерал ФСБ 01:01
Россияне увлекаются компьютерными играми, но не верят в них как в профессию 00:35
Утвержден размер выплаты за использование чужого изобретения при ЧС 00:00
"Газпром" обсудил с делегацией из Молдавии условия нового контракта 27.10.2021
Стала известна фамилия предполагаемого убийцы банкира Михаила Яхонтова 27.10.2021
Грызлов: Украина уклонилась от обсуждения ситуации с турецким БПЛА 27.10.2021
Около 1 400 военных с коронавирусом находятся под наблюдением врачей 27.10.2021
Кехман встретится с Дорониной и Бояковым 27.10.2021
УНИКС одержал вторую победу в Евролиге 27.10.2021
Цены на газ упали на фоне планов "Газпрома" заполнить хранилища ЕС 27.10.2021
Роскомнадзор пригрозил Google оборотным штрафом за повторные нарушения 27.10.2021
На съемочной площадке фильма с Болдуином нашли новые боевые патроны 27.10.2021
Сколько европейские компании заработали на газовом кризисе 27.10.2021
Тихонов отреагировал на свою двухлетнюю дисквалификацию 27.10.2021
Глава СК РФ Бастрыкин наградил детских врачей 27.10.2021
Минфин планирует налоговые преференции для создаваемых на Курилах компаний 27.10.2021
Найден подозреваемый в убийстве семьи банкира Михаила Яхонтова 27.10.2021
Путин поручил "Газпрому" пополнить хранилища газа в Европе 27.10.2021
Путин оценил ситуацию на мировом рынке энергоносителей 27.10.2021
Захарова прокомментировала выдачу паспортов с гендером "Х" 27.10.2021
Регионам начали одобрять заявки на модернизацию ЖКХ по новой схеме 27.10.2021
Власти США выдали паспорт с отметкой "Х" в графе "пол" 27.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Привитые "Спутником" смогут посещать Израиль без карантина
Привитые "Спутником" смогут посещать Израиль без карантина
28.10.2021 01:42
Рубрика: Спорт

"Барселона" объявила об отставке Рональда Кумана

Текст: Артур Нанян
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.
Фото: AP Photo/Manu Fernandez Фото: AP Photo/Manu Fernandez
Фото: AP Photo/Manu Fernandez

Сразу после вчерашнего поражения от "Райо Вальекано" (0:1) руководство "сине-гранатовых" созвало экстренное совещание во главе с президентом "блауграны" Жоаном Лапортой, где и была утверждена отставка Кумана.

Фото: EPA
"Барселона" и "Реал" провели первое с 2004 года "эль-класико" без Месси и Роналду

Сам специалист из Нидерландов буквально за пару часов до увольнения признался, что результаты его команды оставляют желать лучшего, но с теми потерями, которые есть у "Барселоны", рассчитывать на что-то иное было бы проблематично.

"Команда просела. Надо учитывать, что мы лишились очень многих эффективных футболистов. Не знаю, под угрозой мое будущее или нет", - говорил Рональд.

Куман возглавил "Барселону" в августе 2020 года. В прошедшем сезоне "сине-гранатовые" выиграли с ним Кубок Испании и заняли третье место в Примере.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Барселона"