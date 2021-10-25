"Барселона" и "Реал" провели первое с 2004 года "эль-класико" без Месси и Роналду

На выходных в Европе состоялись сразу несколько матчей с приставкой "топ". Но все же главное событие уикенда прошло на знаменитом "Камп Ноу", где "Барселона" уступила в принципиальной встрече "Реалу" - 1:2.

Это было первое "класико" с 2004 года, в котором в составах команд не было ни Лионеля Месси, ни Криштиану Роналду. Португалец покинул "королевский клуб" три года назад, и "Реал", хоть и не без проблем, но сумел вернуться на прежний уровень. "Барселона" же откровенно мучается и никак не может найти себя.

- У нас и раньше были проблемы, однако Месси закрывал их своей блестящей игрой и эффективностью, - отметил главный тренер "сине-гранатовых" Рональд Куман.

Как бы то ни было, каталонцы продолжают свое падение. Статистика последних лет в "класико" у них и вовсе хуже некуда. Причем касается это в большей степени Кумана, возглавившего команду в прошлом году. Специалист из Нидерландов проиграл "Реалу" все три матча у руля "Барселоны". В целом же "королевский клуб" в четвертый раз подряд обыгрывает "сине-гранатовых" - это самая продолжительная победная серия за последние полвека.

- Конечно, я недоволен результатом. Думаю, в первом тайме мы смотрелись достаточно неплохо. Понимали, что будет тяжело, если "Реал" забьет первым, учитывая уровень игры этой команды в обороне. Непросто найти положительные моменты после таких поражений, но нужно принять ситуацию такой, какая она есть. С этим ничего не поделаешь - нужно работать и стараться выйти из кризиса, - признался Куман.

"Реал" в четвертый раз подряд обыграл "Барселону" - это самая продолжительная победная серия за последние полвека

Кто точно не хочет принимать нынешнюю ситуацию, так это болельщики "Барселоны". После матча с "Реалом" они атаковали машину Кумана, да и вообще терпение в последнее время у них на пределе. Понять фанатов можно: с каждым годом положение дел в клубе ухудшается, финансовых проблем все больше, нет Месси.

- Мне показалось, что сегодня временами мы действовали неплохо, но этого оказалось недостаточно даже для ничьей. Наши результаты не могут никого устраивать, хотя я вижу определенные сдвиги в игре. Тем не менее нужно серьезно подумать о том, как выходить из этого положения, - отметил один из ветеранов "Барселоны" Серхио Бускетс.

У "Реала", надо сказать, выдалась отличная неделя: сначала была крупная выездная победа над донецким "Шахтером" в Лиге чемпионов со счетом 5:0, а теперь триумф в "класико". Наверное, главному тренеру "королевского клуба" Карло Анчелотти было особенно приятно выиграть на "Камп Ноу" после возвращения в стан "сливочных".

Победив "Барсу", мадридская команда тем не менее не смогла вырваться на первое место в турнирной таблице. Лидером Примеры является "Реал Сосьедад", опережающий подопечных Карло Анчелотти на одно очко - 21 против 20. В свою очередь каталонцы занимают восьмую позицию с 15 набранными очками.

Свое "класико" состоялось и во Франции, где "Марсель" принимал "Пари Сен-Жермен". Несмотря на большие ожидания от этой встречи, она получилась не самой зрелищной и безголевой - 0:0. Отметим, что на данный момент Месси провел в чемпионате страны четыре игры и не отметился в них результативными действиями, в то время как в Лиге чемпионов аргентинец забил три мяча в трех турах.

В Англии на выходных тоже было неспокойно. Да и откуда ему взяться, когда на знаменитом "Олд Траффорд" встречаются "Манчестер Юнайтед" с "Ливерпулем".

Этот матч стал одним из самых позорных для "красных дьяволов" за всю историю. Команда Уле Гуннара Сульшера проиграла своему принципиальному сопернику со счетом 0:5. Для "Юнайтед" данное поражение стало крупнейшим от "Ливерпуля" за всю историю.

Когда Криштиану Роналду вернулся в "МЮ" минувшим летом, некоторые эксперты считали, что португалец, как это ни странно, может помешать "манкунианцам". Все же в любой команде, в которой выступает Роналду, слишком многое зависит именно от него. А если у него наступает хотя бы минимальный спад, это сразу сказывается на результатах. Яркий пример: Криштиану не может отличиться в четырех турах АПЛ подряд, и за этот промежуток "красные дьяволы" набрали лишь одно очко из 12 возможных.

Впрочем, главным виновником последних неудач болельщики "Юнайтед" считают Сульшера. Разговоры о возможной отставке норвежца идут давно, но сейчас они актуальны как никогда. В отличие от своего коллеги, абсолютно спокоен относительно своего будущего может быть Юрген Клопп. Рулевой "Ливерпуля" не скрывал своей радости после столь важной победы.

- Результат безумен. Будем пить пиво по пути домой, - откровенничал Клопп.

Героем вечера стал лидер "Ливерпуля" Мохаммед Салах, оформивший хет-трик. Египтянин стал первым игроком "мерсисайдцев" в истории, забившим в десяти официальных матчах подряд. Также в этой игре отличились Наби Кейта и Диогу Жота.