"Барселона" и "Реал" провели первое с 2004 года "эль-класико" без Месси и Роналду

Новости

Путин включил Серышева в состав Совета безопасности РФ 19:01
Путин и Джонсон обсудили климат, Украину, Иран и Афганистан 19:00
Представительница Гаркалина опровергла слова об ухудшении его состояния 18:52
В Сети появился новый кадр из "Ведьмака" 18:40
Еще 35 военных медиков направили в Тульскую область для борьбы с COVID-19 18:33
Минздрав РФ: Из-под завалов дома в Набережных Челнах извлекли ребенка 18:30
Госдума будет рассматривать бюджеты фондов отдельно от бюджета РФ 18:22
Два человека могут находиться под завалами после взрыва в Набережных Челнах 18:10
В Подмосковье отменяются выставочные и культурные мероприятия 18:06
Парики и деревянные сувениры: что начала поставлять за рубеж Россия 17:57
В Набережных Челнах произошел взрыв газа в жилом доме 17:53
Наталия Орейро получила российский паспорт 17:44
Видео: Сергея Безрукова отпустили из больницы 17:33
Власти Молдавии проведут ревизию долгов перед "Газпромом" 17:29
Жители острова Пасхи проголосовали против возвращения туристов 17:20
Генсек ООН осудил переворот в Судане 16:51
Попова отказалась считать нерабочие дни в России локдауном 16:47
Виктор Лошак будет вести программу "Очень личное" на ОТР 16:36
Вирусолог рассказал, кто и почему болеет коронавирусом бессимптомно 16:35
Вулкан на канарском острове Пальма образовал новый поток лавы 16:33
Попова рассказала о защитном уровне антител к коронавирусу 16:15
Астрахань и Калмыкию может накрыть смог от пожаров в Казахстане 16:11
На Кипре россиянина обвинили в нападении на полицейского 15:59
Роскомнадзор пока не планирует "тормозить" YouTube 15:56
Синоптики прогнозируют потепление в Москве до +14 15:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
25.10.2021 17:31
Рубрика: Спорт

"Барселона" и "Реал" провели первое с 2004 года "эль-класико" без Месси и Роналду

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 244(8595)
На выходных в Европе состоялись сразу несколько матчей с приставкой "топ". Но все же главное событие уикенда прошло на знаменитом "Камп Ноу", где "Барселона" уступила в принципиальной встрече "Реалу" - 1:2.
Игроки "Реала" смогли одолеть извечных соперников из "Барселоны" - 2:1. Фото: EPA Игроки "Реала" смогли одолеть извечных соперников из "Барселоны" - 2:1. Фото: EPA
Игроки "Реала" смогли одолеть извечных соперников из "Барселоны" - 2:1. Фото: EPA

Это было первое "класико" с 2004 года, в котором в составах команд не было ни Лионеля Месси, ни Криштиану Роналду. Португалец покинул "королевский клуб" три года назад, и "Реал", хоть и не без проблем, но сумел вернуться на прежний уровень. "Барселона" же откровенно мучается и никак не может найти себя.

Фото: AP Photo / Christophe Ena
Дубль Месси принес "ПСЖ" победу над "Лейпцигом"

- У нас и раньше были проблемы, однако Месси закрывал их своей блестящей игрой и эффективностью, - отметил главный тренер "сине-гранатовых" Рональд Куман.

Как бы то ни было, каталонцы продолжают свое падение. Статистика последних лет в "класико" у них и вовсе хуже некуда. Причем касается это в большей степени Кумана, возглавившего команду в прошлом году. Специалист из Нидерландов проиграл "Реалу" все три матча у руля "Барселоны". В целом же "королевский клуб" в четвертый раз подряд обыгрывает "сине-гранатовых" - это самая продолжительная победная серия за последние полвека.

- Конечно, я недоволен результатом. Думаю, в первом тайме мы смотрелись достаточно неплохо. Понимали, что будет тяжело, если "Реал" забьет первым, учитывая уровень игры этой команды в обороне. Непросто найти положительные моменты после таких поражений, но нужно принять ситуацию такой, какая она есть. С этим ничего не поделаешь - нужно работать и стараться выйти из кризиса, - признался Куман.

"Реал" в четвертый раз подряд обыграл "Барселону" - это самая продолжительная победная серия за последние полвека

Кто точно не хочет принимать нынешнюю ситуацию, так это болельщики "Барселоны". После матча с "Реалом" они атаковали машину Кумана, да и вообще терпение в последнее время у них на пределе. Понять фанатов можно: с каждым годом положение дел в клубе ухудшается, финансовых проблем все больше, нет Месси.

- Мне показалось, что сегодня временами мы действовали неплохо, но этого оказалось недостаточно даже для ничьей. Наши результаты не могут никого устраивать, хотя я вижу определенные сдвиги в игре. Тем не менее нужно серьезно подумать о том, как выходить из этого положения, - отметил один из ветеранов "Барселоны" Серхио Бускетс.

Фото: Paul ELLIS / AFP
Гол Роналду принес "МЮ" победу над "Аталантой"

У "Реала", надо сказать, выдалась отличная неделя: сначала была крупная выездная победа над донецким "Шахтером" в Лиге чемпионов со счетом 5:0, а теперь триумф в "класико". Наверное, главному тренеру "королевского клуба" Карло Анчелотти было особенно приятно выиграть на "Камп Ноу" после возвращения в стан "сливочных".

Победив "Барсу", мадридская команда тем не менее не смогла вырваться на первое место в турнирной таблице. Лидером Примеры является "Реал Сосьедад", опережающий подопечных Карло Анчелотти на одно очко - 21 против 20. В свою очередь каталонцы занимают восьмую позицию с 15 набранными очками.

Свое "класико" состоялось и во Франции, где "Марсель" принимал "Пари Сен-Жермен". Несмотря на большие ожидания от этой встречи, она получилась не самой зрелищной и безголевой - 0:0. Отметим, что на данный момент Месси провел в чемпионате страны четыре игры и не отметился в них результативными действиями, в то время как в Лиге чемпионов аргентинец забил три мяча в трех турах.

В Англии на выходных тоже было неспокойно. Да и откуда ему взяться, когда на знаменитом "Олд Траффорд" встречаются "Манчестер Юнайтед" с "Ливерпулем".

Этот матч стал одним из самых позорных для "красных дьяволов" за всю историю. Команда Уле Гуннара Сульшера проиграла своему принципиальному сопернику со счетом 0:5. Для "Юнайтед" данное поражение стало крупнейшим от "Ливерпуля" за всю историю.
Гризманн оформил дубль в игре с "Ливерпулем", но получил красную карточку

Когда Криштиану Роналду вернулся в "МЮ" минувшим летом, некоторые эксперты считали, что португалец, как это ни странно, может помешать "манкунианцам". Все же в любой команде, в которой выступает Роналду, слишком многое зависит именно от него. А если у него наступает хотя бы минимальный спад, это сразу сказывается на результатах. Яркий пример: Криштиану не может отличиться в четырех турах АПЛ подряд, и за этот промежуток "красные дьяволы" набрали лишь одно очко из 12 возможных.

Впрочем, главным виновником последних неудач болельщики "Юнайтед" считают Сульшера. Разговоры о возможной отставке норвежца идут давно, но сейчас они актуальны как никогда. В отличие от своего коллеги, абсолютно спокоен относительно своего будущего может быть Юрген Клопп. Рулевой "Ливерпуля" не скрывал своей радости после столь важной победы.

- Результат безумен. Будем пить пиво по пути домой, - откровенничал Клопп.

Героем вечера стал лидер "Ливерпуля" Мохаммед Салах, оформивший хет-трик. Египтянин стал первым игроком "мерсисайдцев" в истории, забившим в десяти официальных матчах подряд. Также в этой игре отличились Наби Кейта и Диогу Жота.

Спорт Футбол Европейские чемпионаты Спортивные организации Футбольные клубы "Барселона" Спортивные организации Футбольные клубы "Реал" (Мадрид) Спортивные организации Футбольные клубы "Ливерпуль" Спортивные организации Футбольные клубы "Манчестер Юнайтед" Спортивные организации Футбольные клубы "Пари Сен-Жермен" Криштиану Роналду Лионель Месси