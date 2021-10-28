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28.10.2021 01:51
Рубрика: Спорт

"Спартак" обратился к "Баварии" после поражения мюнхенцев со счетом 0:5

Текст: Артур Нанян
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Московский "Спартак" отреагировал на крупное поражение "Баварии" во втором раунде Кубка Германии от менхенгладбахской "Боруссии" со счетом 0:5.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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"Спасибо за поддержку, "Бавария", - говорится в англоязычном аккаунте "красно-белых" в Twitter.

На выходных спартаковцы проиграли в Санкт-Петербурге "Зениту" - 1:7.

Возвращаясь к "Баварии", отметим, что мюнхенский клуб впервые за 43 года проиграл в пять мячей и потерпел самое крупное поражение в розыгрыше Кубка страны в своей истории.

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