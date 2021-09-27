"Урал" одержал первую в сезоне победу, обыграв "Арсенал"

Футбольный клуб "Урал" одержал первую в нынешнем сезоне победу в чемпионате России по футболу, переиграв "Арсенал" - 2:0.

"Урал" провалил старт нынешнего сезона и к девятом туру оставался единственным в РПЛ клубом, так и не познавшим радости победы. В матче против тульского "Арсенала" команда, которую по ходу сезона возглавил Игорь Шалимов, наконец-то сумела выиграть.

"Урал" сумел открыть счет уже на пятой минуте встречи. Защитники "Арсенала" в штрафной не сумели закрыть Эрика Бикфалви, и лидер атаки екатеринбуржцев "отблагодарил" их точным ударом в нижний угол ворот.

На 32-й минуте счет стал 2:0. Автором гола стал Андрей Егорычев, замкнувший навес с углового. Больше в матче голов не было.

"Урал" одержал первую в чемпионате победу, но остался на 16-м месте в таблице с шестью очками. У тульского клуба восемь очков и 13-е место.