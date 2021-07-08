Президент РФС прокомментировал отставку Станислава Черчесова

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды.

По словам Дюкова, РФС уже ведет поиски нового специалиста, который возглавит сборную и будет готовить ее к ближайшему матчу, в котором 1 сентября наши футболисты встретятся дома с Хорватией в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022.

"Вместе со Станиславом Саламовичем решили прекратить сотрудничество. РФС начнет поиск кандидатов на должность главного тренера", - приводит слова Дюкова официальный сайт организации.

Напомним, что контракт Черчесова с РФС действовал до конца декабря 2022 года.