Новости

Гризманн может перейти в "Манчестер Сити" 23:08
Эксперт: Дефицита на рынке российских вин не ожидается 22:38
В Вооруженных силах ревакцинацию прошли почти 10 тысяч человек 22:10
Собянин предупредил организации, игнорирующие вакцинацию 22:03
В тушении пожаров в Челябинской области задействуют военный Ми-8 21:51
Воробьев: Ситуация с коронавирусом в Подмосковье стабилизировалась 21:14
Глава УЕФА раскритиковал проведение Евро-2020 в 11 странах 21:08
Задержание подозреваемых в убийстве президента Гаити попало на видео 20:59
Немец потребовал выплатить компенсацию России за нападение на СССР 20:31
Власти Армении продлили карантин до 20 декабря 20:28
Вратарь "Зенита" Лунев перешел в "Байер" 20:26
Пресненский суд Москвы арестовал главу ОМВД Егорьевска Олега Ермакова 20:09
В Ленобласти ужесточили коронавирусные ограничения 19:49
Германия объявила всю Испанию зоной коронавирусного риска 19:48
Греческая компания предложила сотрудникам 500 евро за прививку 19:47
NYT: Убийство президента Гаити организовал иностранец Майк 19:40
В Коми продлили ограничения из-за COVID-19 19:38
На сайте поиска работы появилась вакансия "Главный тренер сборной России по футболу" 19:18
В Петербурге заработала карта для поиска талонов на вакцинацию 19:10
В Саратовской области нашли пакет с новорожденным мальчиком 19:03
В полиции объяснили ограничение движения на Патриарших прудах в Москве 18:49
В Челябинской области из-за лесного пожара загорелся второй поселок 18:47
Черчесов отказался от компенсации от РФС в 5 млн евро 18:33
"Яндекс" отказался от покупки онлайн-магазина KupiVIP 18:22
Роспатент разъяснил порядок употребления терминов "коньяк" и "шампанское" 18:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
09.07.2021 23:08
Рубрика: Спорт

Гризманн может перейти в "Манчестер Сити"

Текст: Максим Макарычев
Фото: Robert Ghement/Pool via AP Фото: Robert Ghement/Pool via AP
Фото: Robert Ghement/Pool via AP

Из-за финансовых проблем, связанных с необходимостью продления дорогостоящего контракта Лионеля Месси, футбольный клуб "Барселона" вынужден сократить фонд оплаты труда игроков. Учитывая это обстоятельство, каталонский клуб, с большой долей вероятности, не будет удерживать в составе 30-летнего Антуана Гризманна (51 игра и 20 голов во всех соревнованиях в сезоне 2020-2021 годов) в случае серьезного предложения этим летом.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Вратарь "Зенита" Лунев перешел в "Байер"

Это предложение может поступить из Англии, а точнее из "Манчестер Сити". По информации издания Foot Mercato, тренер "горожан" Хосеп Гвардиола недавно связался с французским нападающим. Его приглашение, отмечают аналитики, может быть альтернативой для чемпиона Англии в случае провала в переговорах о приглашении капитана английской сборной и игрока "Тоттенхэма" Гарри Кейна.

На данный момент "Манчестер Сити" не может прийти к соглашению с "Тоттенхэмом", который отклонил предложение, оцениваемое в 116 миллионов евро. Английский нападающий, который в воскресенье сыграет в финале Евро, все еще надеется присоединиться к "Мансити".

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Манчестер Сити" Спортивные организации Футбольные клубы "Барселона" Футбольные трансферы