Гризманн может перейти в "Манчестер Сити"

Из-за финансовых проблем, связанных с необходимостью продления дорогостоящего контракта Лионеля Месси, футбольный клуб "Барселона" вынужден сократить фонд оплаты труда игроков. Учитывая это обстоятельство, каталонский клуб, с большой долей вероятности, не будет удерживать в составе 30-летнего Антуана Гризманна (51 игра и 20 голов во всех соревнованиях в сезоне 2020-2021 годов) в случае серьезного предложения этим летом.

Это предложение может поступить из Англии, а точнее из "Манчестер Сити". По информации издания Foot Mercato, тренер "горожан" Хосеп Гвардиола недавно связался с французским нападающим. Его приглашение, отмечают аналитики, может быть альтернативой для чемпиона Англии в случае провала в переговорах о приглашении капитана английской сборной и игрока "Тоттенхэма" Гарри Кейна.

На данный момент "Манчестер Сити" не может прийти к соглашению с "Тоттенхэмом", который отклонил предложение, оцениваемое в 116 миллионов евро. Английский нападающий, который в воскресенье сыграет в финале Евро, все еще надеется присоединиться к "Мансити".