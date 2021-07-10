Дина Аверина: Цель - дожить до Олимпиады и хорошо подготовиться

Дина Аверина стала победительницей Кубка мирового вызова по художественной гимнастике, проходящего 9-11 июля в Москве. После этого успеха она поделилась ожиданиями от предстоящей Олимпиады.

На данный момент на Олимпиаду заявлены две сестры Авериных - Арина и Дина. Арина пока не выступает из-за решения руководства сборной немного приберечь спортсменку перед главным стартом четырехлетия.

Впрочем, пока Дина Аверина старается не думать об Играх.

"Не хочу даже представлять и думать об этом, потому что понимаю, что в этот месяц будут сумасшедшие нагрузки и тренировки. Ставлю себе цель - дожить до Олимпиады и хорошо подготовиться. А там - уж что будет. Главное - не думать" - цитирует спортсменку "Матч ТВ".

На Олимпиаде спортсменок не будет поддерживать Ирина Винер, но Дина Аверина говорит, что они с сестрой уже прошли через это на чемпионате Европы.

"У нее есть такой опыт в Рио-2016, и у нас уже вместе с Ириной Александровной есть опыт на недавнем ЧЕ в Варне, где ее тоже не было, и она руководила, подсказывала удаленно. Это не проблема", - уверена спортсменка.