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10.07.2021 22:48
Рубрика: Спорт

Веснина и Кудерметова проиграли в финале Уимблдона

Российская пара Елена Веснина и Вероника Кудерметова проиграла в финале Уимблдонского турнира по теннису бельгийке Элизе Мертенс и представительнице Тайваня Се Шувэй.

Фото: Glyn KIRK / AFP
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В первом сете наши спортсменки выиграли 6:3, во втором были сильнее их соперницы - 5:7. В решающей партии Веснина и Кудерметова уступали 3:5, затем смогли переломить ход поединка, доведя счет до 7:6, но после этого уступили в трех геймах подряд. Итог - 7:9.

Для российской пары выход в финал Уимблдона стал лучшим достижением в их карьере на турнирах Большого шлема. При этом Веснина играла в главном матче турнира в четвертый раз, а для ее партнерши это стало дебютом.

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