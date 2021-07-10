Барти впервые в карьере выиграла Уимблдон

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти стала победительницей Уимблдона. В решающем матче она нанесла поражение представительнице Чехии Каролине Плишковой.

25-летняя Барти до этого ни разу не добиралась до финала Уимблдона. В решающем матче она встречалась с Каролиной Плишковой из Чехии, которая также впервые дошла так далеко на этом турнире.

В первой партии было ощутимое превосходство Барти, которая переиграла соперницу со счетом 6:3. Однако Плишкова во второй партии сумела навязать равную борьбу, а на тай-брейке вырвать победу - 7:6.

Судьба встречи решалась в третьем сете. И здесь класс первой ракетки мира оказался выше - 6:3, и Барти впервые в своей карьере добилась победы на Уимблдоне. А в противостоянии с Плишковой счет стал 6-2 в ее пользу.

Победа на турнире принесла Барти 1,7 миллиона фунтов стерлингов призовых и 2 тысячи рейтинговых очков.