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09.07.2021 20:35
Рубрика: Спорт

Веснина и Кудерметова сыграют в финале Уимблдона

Текст: Максим Домчев
Россиянки Елена Веснина и Вероника Кудерметова вышли в финал Уимблдона в парном разряде.
Фото: AELTC / Jonathan Nackstrand / AFP Фото: AELTC / Jonathan Nackstrand / AFP
Фото: AELTC / Jonathan Nackstrand / AFP

В пятницу определились финалистки Уимблдона в женском парном разряде. На путевку в финал претендовал российский дуэт Елена Веснина и Вероника Кудерметова.

Фото: REUTERS
Стали известны финалистки Уимблдона

В полуфинале россиянки встречались с американско-австралийским дуэтом в составе Кэролайн Доулхайд и Сторм Сэндерс. В первой партии россиянки сумели добиться победы на тай-брейке с превеликим трудом - 7:6 (8:6).

Вторая партия прошла с перевесом соперниц и Веснина с Кудерметовой уступили - 3:6. Но в решающий момент проявили характер и вырвали победу - 7:5. Встреча продлилась 2 часа и 42 минуты.

В решающем матче соперницами россиянок станут Элизе Мертенс из Бельгии и представительница Тайваня Се Шувей.

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