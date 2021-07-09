Веснина и Кудерметова сыграют в финале Уимблдона

Россиянки Елена Веснина и Вероника Кудерметова вышли в финал Уимблдона в парном разряде.

В пятницу определились финалистки Уимблдона в женском парном разряде. На путевку в финал претендовал российский дуэт Елена Веснина и Вероника Кудерметова.

В полуфинале россиянки встречались с американско-австралийским дуэтом в составе Кэролайн Доулхайд и Сторм Сэндерс. В первой партии россиянки сумели добиться победы на тай-брейке с превеликим трудом - 7:6 (8:6).

Вторая партия прошла с перевесом соперниц и Веснина с Кудерметовой уступили - 3:6. Но в решающий момент проявили характер и вырвали победу - 7:5. Встреча продлилась 2 часа и 42 минуты.

В решающем матче соперницами россиянок станут Элизе Мертенс из Бельгии и представительница Тайваня Се Шувей.