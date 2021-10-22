Валиева, Туктамышева и Косторная пока не получили визы для Гран-при Канады

Российские фигуристки Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алена Косторная до сих пор не получили канадские визы для участия в этапе Гран-при в Ванкувере, который пройдет 29-31 октября. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

- Данное обстоятельство явилось полной неожиданностью, поскольку визы для российских фигуристов были одобрены еще в середине месяца, - говорится в пресс-релизе на сайте ФФККР. - В числе, пока не получивших паспорта с визами, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Евгений Семененко, Макар Игнатов, тренеры Алексей Мишин, Евгений Рукавицын и другие. В настоящий момент ФФККР прорабатывает с организаторами турнира и Международным союзом конькобежцев возможные пути выхода из сложившейся ситуации, включая изменение дат и маршрута перелетов.

Представители российской делегации, получившие визы, отправятся в Канаду 24 октября. По последней информации ФФККР остальные получат документы не ранее понедельника, 25 октября.