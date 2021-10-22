Фигуристка Трусова травмировала ногу перед Гран-при США

Российская фигуристка Александра Трусова получила травму ноги перед стартом первого в сезоне этапа Гран-при - Skate America в Лас-Вегасе, который начнется 24 сентября в 1:20 по московскому времени.

- Конечно, я сейчас не в той форме, чтобы выступать, как я обычно привыкла, на максимуме. Хочу, конечно, все равно показать все, что у меня получится. Надеюсь, что этого будет достаточно, - сказала Трусова в эфире программы "Доброе утро" на Первом канале. - На чемпионате мира очень не хватало зрителей. Здесь даже на тренировках уже есть. Очень большая поддержка, мне очень нравится.

Российские фигуристки, среди которых также были Дарья Усачева и Ксения Синицына, уже провели тренировку на льду в Лас-Вегасе. Что касается Саши Трусовой, то в прогоне произвольной программы она попыталась сделать три четверных прыжка, но неудачно. "Русская ракета" сделала две бабочки на тулупах, а также упала с лутца. На четверные флип и сальхов наша одиночница не заходила.

Напомним, что Трусова чисто исполнила пять квадов на сентябрьских контрольных прокатах сборной России в Челябинске.