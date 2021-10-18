Чемпионка мира Щербакова упала с квада и проиграла в Будапеште

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на турнире Budapest Trophy. Но медали распределились несколько непривычным образом. Чемпионка мира 2021 года Анна Щербакова стала только второй, уступив Майе Хромых, которая также тренируется в группе Этери Тутберидзе. Ученица Алексея Мишина, чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова - третья.

Анне Щербаковой нужно восстанавливать элементы ультраси, если она хочет и дальше быть лучшей фигуристкой мира. Фото: Михаил Синицын

Щербакова лидировала после короткой программы, но в произвольной не смогла сохранить преимущество из-за падения с четверного флипа. Этот прыжок не получался у нее и на прогонах перед стартом. Как сказала Самодурова после своих прокатов, она не гонится за первыми местами, а старается кататься на максимуме своих (реальных) возможностей, так как понимает: без четверных сегодня побеждать невозможно. Итоги Будапешта - яркое тому подтверждение.

Майя Хромых сделала сольный четверной тулуп с ошибкой на приземлении, а затем чисто исполнила каскад "четверной тулуп - тройной тулуп". Майя набрала за произвольную программу 152,09 балла (один из прыжков не был засчитан) против 147,97 у Ани, которой понизили оценки еще и за неясные ребра на лутце и флипе, а также за недокруты.

По сумме двух прокатов Хромых получила 224,91 балла, обойдя Щербакову (222,73) и Самодурову (190,91). Это первая победа Майи во взрослой карьере. У Щербаковой, наоборот, сплошные антирекорды: худший результат в ее карьере с турнира Lombardia Trophy-2019 (218,20) и первое поражение с чемпионата Европы-2020, где она уступила Алене Косторной.

То, что чемпионка мира подошла к олимпийскому сезону не в оптимальной форме, стало понятно еще на контрольных прокатах нашей сборной в сентябре. Там Аня обошлась лишь тройными прыжками. Из-за обидной травмы - перелома пальца на ноге - пропала часть подготовки. На турнире Budapest Trophy, возможно, мешали и другие проблемы со здоровьем. На тренировках у спортсменки можно было заметить тейпы на шее. С другой стороны, стабильность в исполнении четверных у Щербаковой начала страдать уже довольно давно. Даже на победном ЧМ в Стокгольме она упала с флипа. Поэтому чуть уступила в произвольной программе Александре Трусовой (152,17 балла и 152,38), но за счет отрыва после короткой удержала лидерство.

Щербакова по-прежнему прекрасна на льду и набирает самые высокие оценки за компоненты. Бойцовских качеств тоже не занимать. Но сейчас, помимо чемпионского характера, очень нужны чемпионские прыжки. Четверные.