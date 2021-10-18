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18.10.2021 22:43
Рубрика: Спорт

Чемпионка мира Щербакова упала с квада и проиграла в Будапеште

Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 238(8589)
Российские фигуристки заняли весь пьедестал на турнире Budapest Trophy. Но медали распределились несколько непривычным образом. Чемпионка мира 2021 года Анна Щербакова стала только второй, уступив Майе Хромых, которая также тренируется в группе Этери Тутберидзе. Ученица Алексея Мишина, чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова - третья.
Анне Щербаковой нужно восстанавливать элементы ультраси, если она хочет и дальше быть лучшей фигуристкой мира. Фото: Михаил Синицын
Анне Щербаковой нужно восстанавливать элементы ультраси, если она хочет и дальше быть лучшей фигуристкой мира. Фото: Михаил Синицын

Щербакова лидировала после короткой программы, но в произвольной не смогла сохранить преимущество из-за падения с четверного флипа. Этот прыжок не получался у нее и на прогонах перед стартом. Как сказала Самодурова после своих прокатов, она не гонится за первыми местами, а старается кататься на максимуме своих (реальных) возможностей, так как понимает: без четверных сегодня побеждать невозможно. Итоги Будапешта - яркое тому подтверждение.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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Майя Хромых сделала сольный четверной тулуп с ошибкой на приземлении, а затем чисто исполнила каскад "четверной тулуп - тройной тулуп". Майя набрала за произвольную программу 152,09 балла (один из прыжков не был засчитан) против 147,97 у Ани, которой понизили оценки еще и за неясные ребра на лутце и флипе, а также за недокруты.

По сумме двух прокатов Хромых получила 224,91 балла, обойдя Щербакову (222,73) и Самодурову (190,91). Это первая победа Майи во взрослой карьере. У Щербаковой, наоборот, сплошные антирекорды: худший результат в ее карьере с турнира Lombardia Trophy-2019 (218,20) и первое поражение с чемпионата Европы-2020, где она уступила Алене Косторной.

То, что чемпионка мира подошла к олимпийскому сезону не в оптимальной форме, стало понятно еще на контрольных прокатах нашей сборной в сентябре. Там Аня обошлась лишь тройными прыжками. Из-за обидной травмы - перелома пальца на ноге - пропала часть подготовки. На турнире Budapest Trophy, возможно, мешали и другие проблемы со здоровьем. На тренировках у спортсменки можно было заметить тейпы на шее. С другой стороны, стабильность в исполнении четверных у Щербаковой начала страдать уже довольно давно. Даже на победном ЧМ в Стокгольме она упала с флипа. Поэтому чуть уступила в произвольной программе Александре Трусовой (152,17 балла и 152,38), но за счет отрыва после короткой удержала лидерство.

Щербакова по-прежнему прекрасна на льду и набирает самые высокие оценки за компоненты. Бойцовских качеств тоже не занимать. Но сейчас, помимо чемпионского характера, очень нужны чемпионские прыжки. Четверные.

Спорт Фигурное катание