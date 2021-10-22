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22.10.2021 21:54
Рубрика: Спорт

Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки по версии World Athletics

Текст: Анна Козина
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Олимпийская чемпионка Токио в прыжках в высоту Мария Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки мира 2021 года по версии Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

Фото: АР
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Помимо "золота" Игр, в этом году Ласицкене в пятый раз победила в финале Бриллиантовой лиги, показав на турнире в Цюрихе лучший результат сезона в мире - 2,05 метра.

Как сообщается в пресс-релизе World Athletics, на приз также претендуют чемпионки Олимпийских игр в Токио американки Валари Оллман (метание диска), Сидни Маклафлин (бег на 400 м с барьерами) и Атинг Му (бег на 800 м, эстафета 4х400 м), пуэрториканка Жасмин Камачо-Куинн (бег на 100 м с барьерами), нидерландка Сифан Хассан (бег на 5 000 м и 10 000 м), кенийка Фаит Кипьегон (бег на 1 500 м), представительница Багамских островов Шона Миллер-Уйбо (бег на 400 м), Юлимар Рохас (тройной прыжок) из Венесуэлы и Элейн Томпсон из Ямайки (бег на 100 м и 200 м, эстафета 4х100 м).

Пять финалисток определятся по итогам трехстороннего голосования. Болельщики тоже могут сделать свой выбор - в социальных сетях World Athletics. Голосование завершится 6 ноября. А победители премии будут объявлены в декабре.

Напомним, что ранее Мария Ласицкене вошла в топ-3 легкоатлеток года в Европе, но награду забрала бегунья из Нидерландов Сифан Хассан.

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