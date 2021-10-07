Мария Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту, обладательница лучшего результата сезона в мире (2,05 метра) Мария Ласицкене вошла в шорт-лист претенденток на звание спортсменки года по версии Европейской легкоатлетической ассоциации.

Помимо Ласицкене изначально на награду претендовала еще одна россиянка - серебряная медалистка Олимпиады, победительница финала Бриллиантовой лиги в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, которая в конце нынешнего сезона преодолела знаковую высоту в 5 метров (5,01). Однако после онлайн-голосования в соцсетях, которое завершилось 3 октября, в топ-3 финалисток пробились Мария Ласицкене, двукратная чемпионка Игр в Токио, представительница Нидерландов Сифан Хассан, сделавшая золотой дубль в беге на 5 и 10 тысяч метров, и олимпийская чемпионка Токио в метании молота полька Анита Влодарчик.

Победительницу определяют не только с помощью виртуального голосования среди поклонников "королевы спорта". Свое мнение также выскажут члены Совета European Athletics и представители национальных федераций. Лучшую спортсменку года назовут 16 октября на торжественной церемонии.

Напомним, что в 2019 году Мария Ласицкене уже получала эту награду. Тогда она выиграла чемпионат Европы в помещении и в третий раз подряд победила на чемпионате мира.