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03.10.2021 14:25
Рубрика: Спорт

Калькидан Гезань из Бахрейна установила рекорд мира в беге на 10000 метров

Текст: Николай Долгополов

В этом году рекорды на длинных дистанциях не сумели устоять под напором великолепных стайеров. Так сегодня на турнире "Джайнтс Женева" в Швейцарии Калькидан Гезань пробежала "десятку" ха 29 минут 38 секунд.

Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
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Раньше 30-летняя спортсменка выступала за Эфиопию, но еще в 2013-м сменила гражданство и теперь защищает цвета Бахрейна. Миниатюрная спортсменка ростом в 161 сантиметр и весом в 51 килограмм смотрится легкой пушинкой на фоне соперниц. В этом году она претендовала и на золото Олимпиады-2020 в Токио, но заняла второе место, пропустив вперед Сифан Хассан из Нидерландов.

Как сообщается в пресс релизе "Уорлд Атлетикс" прежний мировой рекорд был установлен в 2017 году и принадлежал кенийке Джойсилин Джепкосгеи -29 минут 43 секунды. Улучшить мировой рекорд сразу на 5 секунд - такое при нынешнем высочайшем уровне планетарных достижений удается немногим.

Этим результатом Гезань немного скрасила для себя финиш сезона. Ведь она всерьез задумывалась об олимпийском золоте. Однако из-за травм не успела подготовиться к главному старту в Токио.

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