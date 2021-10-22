Суд в Москве арестовал ударившего журналиста футбольного болельщика

Тушинский суд Москвы арестовал футбольного болельщика "Спартака" Валентина Коршунова, который после матча Лиги Европы оскорбил и несколько раз ударил кулаком по лицу журналиста РБК. Об этом сообщают в пресс-службе суда.

Следствие обвиняет бывшего главу фан-клуба "Спартак" в воспрепятствовании журналистской деятельности. Накануне этот же суд оштрафовал его на 5 тысяч рублей и запретил посещать места проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения сроком на два года. Но вслед за этим зашла речь и об уголовном деле. Как уточнили в пресс-службе суда, арест назначен на срок 2 месяца, то есть до 21 декабря 2021 года.

Встреча "Спартак" - "Лестер" прошла в среду в Москве и завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. Как сообщает РИА Новости, после игры журналисты стояли у VIP-выхода арены, откуда вышел нетрезвый болельщик и начал провоцировать журналистов. Один из журналистов стал снимать болельщика на видео, в итоге мужчина с кулаками набросился на сотрудника СМИ и нанес ему несколько ударов в голову. На место происшествия прибыли полицейские и увели потерпевшего и нападавшего.