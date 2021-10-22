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22.10.2021 14:35
Рубрика: Происшествия

СК просит ареста экс-главы фан-клуба "Спартака", ударившего журналиста

Текст: Владислав Куликов
Фото: Андрей Махонин/ТАСС Фото: Андрей Махонин/ТАСС
Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Следственный комитет направил в Тушинский суд Москвы ходатайство об аресте бывшего главы фан-клуба "Спартак" Валентина Коршунова. После матча "Спартак" - "Лестер" он избил журналиста, в кадр которого случайно попал.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Накануне суд оштрафовал Валентина Коршунова на 5 тысяч рублей за побои (применение физической силы, не причинившей вреда здоровью), а также запретил ему посещать спортивные мероприятия, включая футбольные матчи, до 22 октября 2023 года.

Однако Следственный комитет помимо этого обвинил его еще в воспрепятствовании журналистской деятельности.

"По данным следствия, поздно вечером 20 октября 2021 года мужчина, находясь на спортивном стадионе, расположенном на Волоколамском шоссе в городе Москве, применил физическую силу к журналисту, действующему в соответствии с редакционным заданием, а также принуждал его к отказу от видео сьемки. Своими действиями мужчина причинил телесные повреждения журналисту в виде ушиба мягких тканей ушной раковины и ушибов правой скуловой области, - рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. - Подозреваемый, 1982 года рождения, задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ".

По ее словам, уголовное дело расследуется Тушинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

В Тушинском суде Москвы подтвердили ТАСС, что ходатайство об аресте в суд уже поступило.

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