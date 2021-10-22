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22.10.2021 01:22
Рубрика: Спорт

"Спартак" опустился на последнее место в своей группе Лиги Европы

Текст: Артур Нанян
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

По итогам третьего тура группового этапа Лиги Европы столичный "Спартак" опустился на последнюю строчку в квартете "С". Произошло это после вчерашней победы "Наполи" над "Легией" (2:0).

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Обыграв поляков, неаполитанцы с четырьмя набранными очками поднялись на второе место. Столько же очков в активе у "Лестера", одолевшего на этой неделе "Спартак" со счетом 4:3. В свою очередь, у "Легии" шесть очков, у "красно-белых" - три.

В следующем туре 4 ноября спартаковцы отправятся в гости к "Лестеру", а "Легия" примет "Наполи".

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