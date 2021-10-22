"Локомотив" проиграл "Галатасараю" в матче Лиги Европы

Московский "Локомотив" потерпел второе поражение подряд в групповой стадии Лиги Европы: "железнодорожники" проиграли на своем поле "Галатасараю" со счетом 0:1.

На днях руководство "красно-зеленых" представило стратегию развития клуба. По задумке Ральфа Рангника и его коллег, "Локомотив" в ближайшем будущем должен только прогрессировать и завоевывать трофеи. Было много красивых слов, но не так много конкретики. И главное - так и осталось загадкой, почему именно Маркус Гисдоль сменил на тренерской скамейке Марко Николича.

Кто-то скажет, что по двум матчам делать далеко идущих выводов не стоит, однако позади уже треть чемпионата, да и в Лиге Европы настала пора решающих встреч. А значит Гисдолю нужно без раскачки начинать приносить результат. Но пока выходит как-то не очень.

И если ничью с "Рубином" (2:2), когда "Локомотив" отыгрался с 0:2 на выезде, многие сочли неплохим итогом, то домашнее поражение от "Галатасарая" может дорого обойтись "красно-зеленым". Как и днем ранее "Зенит", российский клуб пропустил в самой концовке: на 82-й минуте отличился Керем Артюкоглу.

Во втором матче группу "Е" в Риме "Лацио" и "Марсель" не выявили победителя - 0:0. Лидируют в этом квартете "Галатасарай" с итальянской командой (по четыре очка), далее идут "Марсель" (три очка) и "Локомотив" (один балл).