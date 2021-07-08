Стали известны финалистки Уимблдона

В финале женского одиночного турнира Уимблдона в субботу сыграют Каролина Плишкова (Чехия) и Эшли Барти (Австралия).

Первой по хронологии путевку в решающий матч турнира заработала Барти. Австралийка достаточно уверенно победила представительницу Германии Анжелику Кербер в двух сетах - 6:3, 7:6 (7:3).

В свою очередь Плишкова сумела перевернуть ход встречи с Ариной Соболенко. Белоруска взяла первую партию, и вела 3:2 во второй, но упустила преимущество. Как итог - 5:7, 6:4, 6:4 в пользу Каролины.

Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, отказавшаяся от участия в нынешнем розыгрыше соревнований из-за травмы.

Что касается мужского одиночного турнира, то оба полуфинала запланированы на пятницу: Маттео Берреттини (Италия) встретится обидчиком Даниила Медведева и Роджера Федерера поляком Хубертом Хуркачем, а первая ракетка мира Новак Джокович поборется за выход в финал с представителем Канады Денисом Шаповаловым, обыгравшим в четвертьфинале россиянина Карена Хачанова.