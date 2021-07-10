Месси и Неймар стали лучшими игроками Кубка Америки

Награду лучшему игроку Кубка Америки разделили два футболиста - аргентинец Лионель Месси и бразилец Неймар.

Южноамериканская конфедерация футбола приняла такое решение по итогу выступлений игроков на турнире. Как говорится в сообщении организации, группа технических исследований КОМНЕБОЛ признала, что невозможно выбрать, кто же из них ярче сыграл на турнире.

Месси отметился четырьмя голами и сделал пять голевых передач, на счету Неймара два гола и три раза он ассистировал партнерам.

Шанс определить лучшего у них будет в ночь на воскресенье, когда команды Аргентины и Бразилии сыграют в финале этого турнира.