Песков оценил возможность влияния Кремля на футбол

Для развития спорта в России делается очень много, при этом темой футбола должны заниматься профессионалы, а не Кремль. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пескова спросили, "можно ли надеяться, что Кремль всеми своими башнями и стенами повернется лицом к футболу". "Нет, на это надеяться не нужно, это не функции Кремля", - пояснил пресс-секретарь главы государства. "И никакие башни в сторону футбола поворачиваться не будут, этим должны заниматься профессионалы", - добавил он.

Президент Владимир Путин делает очень много для развития спорта - детского, молодежного, любительского, спорта высших достижений, напомнил Песков. "Делается для этого много, а все остальное - это уже работа профессионалов", - заключил он.