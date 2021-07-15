РФС определится с новым главным тренером сборной страны до 23 июля

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что новый главный тренер национальной команды будет определен до 23 июля. По его словам, наставником может стать как россиянин, так и иностранец. Первой его задачей будет выход на чемпионат мира-2022 в Катаре.

"Вторая цель более долгосрочная и заключается в том, что тренер должен продолжить строительство новой команды с перспективой успешного выступления на Евро-2024. Соответственно, для решения этих задач и ищем специалиста. Переговоры сейчас ведутся, как будет достигнута договоренность, мы сообщим", - заявил на заседании исполкома РФС Дюков, чьи слова приводит "Матч ТВ".

По последней информации, следующим тренером сборной России может стать экс-тренер казанского "Рубина" и "Ростова" Курбан Бердыев, который мог возглавить команду еще в 2016 году, но окончательный выбор был сделан в пользу Станислава Черчесова, который покинул свой пост после неудачного выступления на чемпионате Европы-2020.