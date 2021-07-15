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15.07.2021 13:28
Рубрика: Спорт

РФС определится с новым главным тренером сборной страны до 23 июля

Текст: Артур Нанян
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что новый главный тренер национальной команды будет определен до 23 июля. По его словам, наставником может стать как россиянин, так и иностранец. Первой его задачей будет выход на чемпионат мира-2022 в Катаре.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

"Вторая цель более долгосрочная и заключается в том, что тренер должен продолжить строительство новой команды с перспективой успешного выступления на Евро-2024. Соответственно, для решения этих задач и ищем специалиста. Переговоры сейчас ведутся, как будет достигнута договоренность, мы сообщим", - заявил на заседании исполкома РФС Дюков, чьи слова приводит "Матч ТВ".

По последней информации, следующим тренером сборной России может стать экс-тренер казанского "Рубина" и "Ростова" Курбан Бердыев, который мог возглавить команду еще в 2016 году, но окончательный выбор был сделан в пользу Станислава Черчесова, который покинул свой пост после неудачного выступления на чемпионате Европы-2020.

СМИ: Сборным России по футболу выработают единый стиль игры
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