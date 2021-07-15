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Рубрика: Спорт

СМИ: Сборным России по футболу выработают единый стиль игры

Текст: Артур Нанян

Российский футбольный союз (РФС) с помощью тренерских штабов внедрит общий стиль игры для всех национальных команд, сообщает РБК со ссылкой на источник в организации.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Организация не будет заставлять играть все сборные по одной тактической расстановке. Данный выбор останется на тренерах каждой из сборных.

Важным являются единые ценности, философия игры, стиль и принцип ее организации. Этими вопросами будут заниматься тренеры команд, в частности будущий рулевой главной сборной России. А курировать работу будет делегированный от РФС специалист.

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