СМИ: Сборным России по футболу выработают единый стиль игры

Российский футбольный союз (РФС) с помощью тренерских штабов внедрит общий стиль игры для всех национальных команд, сообщает РБК со ссылкой на источник в организации.

Организация не будет заставлять играть все сборные по одной тактической расстановке. Данный выбор останется на тренерах каждой из сборных.

Важным являются единые ценности, философия игры, стиль и принцип ее организации. Этими вопросами будут заниматься тренеры команд, в частности будущий рулевой главной сборной России. А курировать работу будет делегированный от РФС специалист.