Опрос: Половина россиян поддерживает отставку Черчесова в сборной России

Около половины россиян поддержали отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу после неудачного выступления на чемпионате Европы-2020. Таковы итоги социологического опроса ВЦИОМ, опубликованного на сайте организации.

На турнире, который проходил с 11 июня по 11 июля, российская команда не смогла выйти в плей-офф, заняв последнее место в своей группе. Российский футбольный союз (РФС) 8 июля объявил о расторжении контракта с тренерским штабом Черчесова.

По итогам опроса ВЦИОМ, 46% участников опроса посчитали правильным решение РФС, 20% не согласились с ним, а еще 44% затруднились с ответом.