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15.07.2021 10:36
Рубрика: Спорт

Опрос: Половина россиян поддерживает отставку Черчесова в сборной России

Текст: Владимир Емельяненко
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Около половины россиян поддержали отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу после неудачного выступления на чемпионате Европы-2020. Таковы итоги социологического опроса ВЦИОМ, опубликованного на сайте организации.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Черчесов отказался от компенсации от РФС в 5 млн евро

На турнире, который проходил с 11 июня по 11 июля, российская команда не смогла выйти в плей-офф, заняв последнее место в своей группе. Российский футбольный союз (РФС) 8 июля объявил о расторжении контракта с тренерским штабом Черчесова.

По итогам опроса ВЦИОМ, 46% участников опроса посчитали правильным решение РФС, 20% не согласились с ним, а еще 44% затруднились с ответом.

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