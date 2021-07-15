В Токио впервые выявили COVID у атлета, который должен жить в деревне ОИ

Организационный комитет летних Олимпийских игр в Токио объявил о первом случае заражения коронавирусом среди иностранных спортсменов, которые должны проживать в олимпийской деревне или подконтрольных оргкомитету объектах, передает телеканал NHK.

Положительный тест у атлета был получен днем ранее, после чего предполагается прохождение 14-дневного карантина. Имя, пол, вид спорта, а также страна, за которую выступает спортсмен, не уточняются. Он не находится в настоящее время в олимпийской деревне, но это первый случай, когда тест на COVID-19 оказался положительным у кого-то из атлетов, которые должны быть размещены в подконтрольных оргкомитету объектах.

Ранее коронавирус был выявлен у спортсменов из Сербии, Израиля, Уганды и Литвы. Кроме того, в среду стало известно о заражении вирусом массажиста женской сборной России по регби-7.