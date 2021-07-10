Кварацхелия принес "Рубину" победу над "Химками" на предсезонном турнире

"Рубин" в матче предсезонного турнира переиграл "Химки" благодаря точному удару Хвичи Кварацхелии - 1:0.

Стартовал предсезонный турнир, организованный каналом "Матч Премьер", в котором принимают участие московский "Спартак", "Сочи", казанский "Рубин" и "Химки".

В стартовом поединке турнира встречались "Химки" и "Рубин". Встреча прошла на стадионе химчан без зрителей. Команды долго время никак не могли открыть счет, но на 90-й минуте точный удар грузинского легионера Хвичи Кварацхелии принес казанцам победу - 1:0.

В воскресенье свой поединок проведут московский "Спартак" и футбольный клуб "Сочи".