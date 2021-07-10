Новости

Раненный при ЧП с лодкой петербуржец находится в критическом состоянии 20:33
Месси и Неймар стали лучшими игроками Кубка Америки 20:25
В Петербурге возбудили дело по факту столкновения лодки с набережной 20:22
Тысячи москвичей вакцинировались от COVID-19 в павильонах "Здоровая Москва" 20:10
Кварацхелия принес "Рубину" победу над "Химками" на предсезонном турнире 19:44
Природный пожар вспыхнул рядом с санаторием под Тольятти 19:41
Дина Аверина: Цель - дожить до Олимпиады и хорошо подготовиться 19:41
Немецких коммунистов не допустили к выборам в бундестаг 19:31
Вдова президента Гаити пояснила причины покушения на супруга 19:05
СМИ: Состояние Петра Мамонова резко ухудшилось 18:47
Фото: Съемки 7-го сезона "Сватов" начались в Грузии 18:34
Валерий Фальков поздравил выпускников вузов 18:18
В Татарстане один человек погиб при падении башенного крана 18:01
В Петербурге 9 человек пострадали при столкновении лодки с набережной 17:58
Артиллеристов в Кузбассе усилили ракетным комплексом "Штурм-С" 17:55
Президент Болгарии поздравил участников политических протестов с годовщиной 17:37
Лукашенко в байкерском стиле поздравил с 85-летием ГАИ 17:30
В Москве прошел выпуск офицеров Общевойсковой академии 17:27
Появился первый кадр из продолжения "Секса в большом городе" 17:23
В Крыму ответили на слова Киева о "депортации" россиян с полуострова 17:22
Синоптик спрогнозировал три тепловых рекорда в Москве 17:20
Захарова ответила на инсинуации по поводу фото Лаврова с талибами 17:17
Вышел первый большой трейлер спин-оффа "Американской истории ужасов" 17:17
В Москве погиб 28-летний участник "Дома 2" Филипп Чубуков 17:09
Трое врачей пострадали в ДТП со "Скорой" в Москве 16:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
10.07.2021 19:44
Рубрика: Спорт

Кварацхелия принес "Рубину" победу над "Химками" на предсезонном турнире

Текст: Максим Домчев
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

"Рубин" в матче предсезонного турнира переиграл "Химки" благодаря точному удару Хвичи Кварацхелии - 1:0.
Российский вратарь Лунев признался, что счастлив переходу "Байер"

Стартовал предсезонный турнир, организованный каналом "Матч Премьер", в котором принимают участие московский "Спартак", "Сочи", казанский "Рубин" и "Химки".

В стартовом поединке турнира встречались "Химки" и "Рубин". Встреча прошла на стадионе химчан без зрителей. Команды долго время никак не могли открыть счет, но на 90-й минуте точный удар грузинского легионера Хвичи Кварацхелии принес казанцам победу - 1:0.

В воскресенье свой поединок проведут московский "Спартак" и футбольный клуб "Сочи".

В регионах Спорт Футбол Товарищеские матчи Спортивные организации Футбольные клубы "Рубин" Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Волга-Кама ЦФО Московская область ПФО Татарстан Казань