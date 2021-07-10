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10.07.2021 13:18
Рубрика: Спорт

Российский вратарь Лунев признался, что счастлив переходу "Байер"

Текст: Максим Домчев

Российский вратарь Андрей Лунев заявил, что счастлив своему переходу в "Байер". По его словам, на решение повлияла возможность выступать в сильном чемпионате и за один из ведущих клубов Германии.

Фото: Mike Egerton/Pool via AP
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В пятницу 29-летний Лунев подписал контракт с "Байером" на два года. До этого у голкипера истекло соглашение с санкт-петербургским "Зенитом", цвета которого он защищал с 2017 года и стал в составе "сине-бело-голубых" трехкратным чемпионом России.

"Рад продолжить карьеру в таком сильном чемпионате, как бундеслига. Меня впечатлил интерес со стороны "Байера". Счастлив, что удалось стать частью клуба, который долгое время являлся одним из лучших в Германии. Сделаю все, чтобы показать максимум своих возможностей в Леверкузене", - сказал Лунев, чьи слова приводит официальный сайт "Байера".

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