СМИ: УЕФА может увеличить число участников Евро до 32 команд

В УЕФА рассматривают вариант с увеличением количества команд-участниц чемпионата Европы с 24 до 32 команд, сообщает Associated Press.

Если это решение будет принято, оно повлечет за собой изменения в системе квалификации на турнир. В этом случае может увеличиться роль Лиги наций, которая имеет шансы заменить отборочный турнир на Евро. Точных сроков, когда решение по числу команд на Евро-2028 может быть принято, пока нет.

Предполагается, что увеличение количества участников Евро позволит сгладить систему выхода сборных в плей-офф. На Евро-2020 в 1/8 финала вышли по две лучших команды из каждой группы и четыре сильнейших сборных, занявших третьи места. В итоге некоторым командам после своих последних матчей на групповом этапе пришлось ждать несколько дней, чтобы узнать, попадут они в стадию выбывания или нет.

Среди потенциальных претендентов на проведение Евро-2028 называются Италия, Россия и Турция.