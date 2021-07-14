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14.07.2021 23:38
Рубрика: Спорт

"Спартак" разгромил "Рубин" на предсезонном турнире

Текст: Максим Домчев

Московский "Спартак" показал яркий футбол и разгромил казанский "Рубин" в матче предсезонного турнира со счетом 4:0.

Фото: Михаил Синицын
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Под руководством португальского наставника Руя Витории столичный клуб поначалу не показывал яркой игры, регулярно пропуская на сборе в Австрии. После возвращения на родину игра команды преобразилась. В стартовом матче предсезонного турнира "Спартак" со счетом 4:0 разгромил обновленный "Сочи".

В матче против "Рубина" ожидалась более упорная игра. И в первом тайме казанцы пропустили всего один мяч. С пенальти отличился Виктор Мойзес.

После перерыва на поле вышли игроки, находившиеся в сборных на Евро-2020. И трое из них отличились. Сначала Александр Соболев ударом с левой ноги поразил дальний угол ворот Юрия Дюпина. Следом сольный проход завершил голом Роман Зобнин, а довершил разгром ударом со штрафного Георгий Джикия.

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