Предложены необычные форматы Премьер-лиги

В российском футболе грядут глобальные изменения: после провала наших команд в еврокубках и на чемпионате Европы в РФС задумались о новых правилах игры. Вопрос лишь один - принесут ли они пользу?

В многострадальном российском футболе много странных ситуаций. Равно как и совершенно неординарных, непонятных проектов из разряда "как нам жить лучше". Фото: Михаил Синицын

Это уже стало некой традицией, когда после неудачных выступлений сборной или клубов начинаются размышления о том, что нужно поменять, прежде всего в детско-юношеском футболе. Однако на этот раз решили начать с верхов - с Премьер-лиги.

РФС предлагает клубам четыре варианта с забавными названиями - "Земля-16", "Юпитер-16", "Марс-16" и "Земля-18". При "Земле-16" ничего не изменится: количество команд в высшей лиге останется прежним. Согласно проекту "Юпитер-16" осуществляется переход на швейцарскую систему по примеру Лиги чемпионов-2024/25: на первом этапе 16 команд играют 24 матча, на втором топ-6 проводит отдельный турнир из десяти туров, остальные проведут девять туров.

При "Марсе-16" чемпионат будет сыгран в два этапа: по итогам первого будет отделена четверка сильнейших, которая в своем соревновании разыграет победу и две путевки в еврокубки. Клубы, занявшие места с пятого по 12-е, проведут свой турнир, триумфатор которого поборется за еще одну путевку в еврокубки с худшим представителем из топ-4. Команды, финишировавшие с 13-й по 16-ю позиции также будут играть турнир на выживание. Наконец, "Земля-18" предполагает увеличение количества клубов в РПЛ, плюс плей-офф за еврокубковые места для тех, кто занял с четвертого по седьмое места.

Все же есть сомнения, что в случае внедрения этих реформ наш футбол выйдет на другой уровень. У нас ведь уже было нечто подобное, когда в сезоне 2012/13 чемпионат также проводился в два этапа, и во втором между собой играли лучшие восемь команд. Да, зрелищности прибавилось, интерес к матчам был выше, но мы ведь говорим о качестве футбола. А тогда никаких дивидендов эта реформа не принесла: сборная провалилась на чемпионате мира, а клубы ничего не показали в еврокубках.

Подобная реформа проведена в 2012-м и не принесла ничего: сборная провалилась на ЧМ, клубы отставали в Европе

Еще один немаловажный фактор - разработать проект реформ призвана нидерландская компания Hupercube, имеющая аналогичный опыт в Дании, Бельгии и Австрии. Вряд ли она согласилась помочь РФС бесплатно, хотя даже не в этом дело. Дания, Бельгия и Австрия и так стоят ниже в клубном рейтинге УЕФА, чем Россия. Нам ведь надо стремиться хотя бы к Португалии или Франции, не говоря уже об Англии, Испании, Италии и Германии. К слову, ни в одном из первенств топ-6 нет никаких делений сезона на регулярный чемпионат и плей-офф. По большому счету можно сказать, что вместо того, чтобы провести реформы в детско-юношеском футболе, мы гонимся за зрелищностью. Глобально от таких перемен вряд ли что-то изменится в лучшую сторону.

Авторитетно

По мнению экс-главы РФС, бывшего вице-президента ФИФА Вячеслава Колоскова, которое он высказал в интервью "РГ", РФС прав, что хочет что-то менять в нашем футболе. Но для этого одной реформы Премьер-лиги недостаточно.

Вячеслав Иванович, ваше мнение по предлагаемым реформам?

Вячеслав Колосков: Сложно что-либо говорить, покажет время. Сейчас ни один человек не сможет дать четкий ответ - помогут эти реформы или нет. Уже хорошо, что РФС хоть что-то предложил. Все же клубы два года подряд проваливались в еврокубках, сборная неудачно выступила на чемпионате Европы, мы опустились в таблице рейтинга УЕФА на седьмое место. Один из вариантов улучшения ситуации - увеличение конкурентоспособности, чтобы не было проходных матчей. Но все это может работать только при одном условии - чтобы был правильно выстроен тренировочный процесс. Ведь система не готовит мастеров. Если мы изменим систему, но оставим подход к тренировкам таким же, как сейчас, пользы от этих реформ не будет. Так что здесь надо все решать в комплексе.

Говорят, что клубы выступили против инициативы РФС.

Вячеслав Колосков: Читал, что какие-то клубы против. В основном это касается средних команд и клубов из низов таблицы. И это вполне естественно. Только у меня возникает вопрос к таким клубам: а почему вы средние и все время болтаетесь в конце таблицы? Что вы делаете, чтобы попасть хотя бы в топ-8? Вот о чем думать надо. А то легче простого взять и сказать, что мы против.

Смущает, что у нас ведь уже была реформа РПЛ в сезоне 2012/13. Но она не принесла никакой пользы.

Вячеслав Колосков: Еще раз повторю - не может система помочь, она может только способствовать или стимулировать. Поможет только тренировочный процесс, больше ничего.