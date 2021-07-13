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13.07.2021 23:41
Рубрика: Спорт

Российский футбол ждет глобальная реформа

Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 156(8507)
В российском футбольном союзе задумались о глобальной реформе отечественного футбола.
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Причина для назревших изменений на поверхности: неудачное выступление отечественных клубов в еврокубках отбросило Россию в таблице коэффициентов, что отразилось и на доходах в индустрии. "При текущей тенденции выступлений клубов Россия к 2023 году выпадет из первой десятки рейтинга коэффициентов УЕФА, а к 2024-му опустится на 21-е место", - говорится в заявлении на официальном сайте РФС.

Фото: Andy Rain / POOL / AFP
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Разработать проект реформ призвана нидерландская компания Hypercube, имеющая аналогичный и небезуспешный опыт в Бельгии, Дании и Австрии. На данный момент РФС предлагает клубам Российской премьер-лиги четыре варианта. Первый "Земля-16" - оставить все как есть. Второй "Земля-18" предполагает увеличение количества клубов в РПЛ, плюс плей-офф за еврокубковые путевки для команд, занявших с 4-го по 7-е места.

Согласно проекту "Марс-16", чемпионат будет проводиться в два этапа. По итогам первого будет отделена четверка лучших, которая в своем турнире разыграет победу и две путевки в еврокубки. Команды, занявшие с 5-го по 12-е места проведут отдельный турнир, победитель которого поборется за еще одну путевку в еврокубки с худшей командой из топ-4. Команды, занявшие с 13-го по 16-е места также будут играть турнир на выживание.

Наконец, "Юпитер-16" означает переход на швейцарскую систему по примеру Лиги чемпионов-2024/2025. На первом этапе 16 клубов играют 24 матча. На втором топ-6 проводит свой турнир из 10 туров. Остальные играют 9 туров.

Кроме того, предлагается реформировать и низшие дивизионы, а также пересмотреть лимит на легионеров.

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