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13.07.2021 21:30
Рубрика: Спорт

РФС выступил с заявлением о реформах в футболе

Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости

Российский футбольный союз выступил с официальным заявлением по поводу реформ в лигах. В РФС отметили, что российский футбол стагнирует в экономическом смысле, но в спортивном ситуация еще хуже.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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"В экономическом смысле наш футбол стагнирует: суммарные бюджеты клубов РПЛ, ФНЛ и ПФЛ уже много лет подряд находятся на одной и той же отметке. Футбол не привлекает новых волн интереса и новых денег", - отметили в РФС.

Что касается спортивной части, то ситуация настораживает сильнее. В РФС отметили, что при тенденции выступления в еврокубках последних лет Россия в 2023 году будет вне первой десятки, а в 2024 - на 21-м месте.

"Падение в таблице коэффициентов УЕФА только кажется проблемой нескольких больших клубов. На самом деле оно влечет структурные сдвиги и сигнализирует о системных недостатках на всех уровнях", - говорится в заявлении.

Исходя из этого в РФС призвали изучить предлагаемые реформы.

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