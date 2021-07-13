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13.07.2021 17:27
Рубрика: Спорт

В РПЛ оценили предложение РФС по реформе чемпионата России по футболу

Текст: Максим Домчев
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

В Российской премьер-лиге прокомментировали появившуюся информацию о планируемых реформах в чемпионате России по футболу и предложили провести их всесторонний анализ.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
РПЛ изменила время начала четырех матчей из-за жары

Согласно проекту реформы, российский клубный футбол должен состоять из четырех уровней - РПЛ, ФНЛ, созданной новой лиги и низшего дивизиона. В РПЛ предлагается ввести швейцарскую систему, согласно которой будет 24 тура "гладкого" чемпионата, после чего пройдут матчи по швейцарской системе, где лидеры играют с лидерами, а команды из нижней части таблицы друг с другом, после чего весной 6 сильнейших клубов будут играть двухкруговой турнир, а остальные - в один круг.

"Существуют разные взгляды на развитие лиги, в том числе и разные проекты реформ, направленные на улучшение спортивной и маркетинговой составляющих. При выборе конкретного сценария следует применять всесторонний и комплексный анализ. Прежде чем принимать тот или иной проект, нужно, чтобы его обязательно рассмотрели в клубах, комитете профессионального футбола РФС, изучили все плюсы и минусы", - говорится в сообщении пресс-службы РПЛ, которое опубликовал ТАСС.

О реформах в отечественном футболе заговорили сразу после вылета сборной России с Евро-2020. Пока РФС публично не представил никаких предложений, а информация о реформе была опубликована на одном из интернет-порталов.

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