В РПЛ оценили предложение РФС по реформе чемпионата России по футболу

В Российской премьер-лиге прокомментировали появившуюся информацию о планируемых реформах в чемпионате России по футболу и предложили провести их всесторонний анализ.

Согласно проекту реформы, российский клубный футбол должен состоять из четырех уровней - РПЛ, ФНЛ, созданной новой лиги и низшего дивизиона. В РПЛ предлагается ввести швейцарскую систему, согласно которой будет 24 тура "гладкого" чемпионата, после чего пройдут матчи по швейцарской системе, где лидеры играют с лидерами, а команды из нижней части таблицы друг с другом, после чего весной 6 сильнейших клубов будут играть двухкруговой турнир, а остальные - в один круг.

"Существуют разные взгляды на развитие лиги, в том числе и разные проекты реформ, направленные на улучшение спортивной и маркетинговой составляющих. При выборе конкретного сценария следует применять всесторонний и комплексный анализ. Прежде чем принимать тот или иной проект, нужно, чтобы его обязательно рассмотрели в клубах, комитете профессионального футбола РФС, изучили все плюсы и минусы", - говорится в сообщении пресс-службы РПЛ, которое опубликовал ТАСС.

О реформах в отечественном футболе заговорили сразу после вылета сборной России с Евро-2020. Пока РФС публично не представил никаких предложений, а информация о реформе была опубликована на одном из интернет-порталов.