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13.07.2021 12:01
Рубрика: Спорт

РПЛ изменила время начала четырех матчей из-за жары

Текст: Максим Домчев
Российская Премьер-лига приняла решение изменить время начала четырех матчей в двух первых турах. Причиной стала слишком жаркая погода, установившаяся в ряде регионов страны.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

В первом туре изменено время двух игр. 23 июля матч между "Ростовом" и "Динамо" начнется не в 19:00, а в 20:00. 25 июля матч в Самаре между "Крыльями Советов" и "Ахматом" состоится в 19:00 вместо 17:30.

Во втором туре самарцы принимают "Спартак", и эта игра начнется в 19:00 вместо 18:00. "Ахмат" сыграет с "Сочи" в 20:00 вместо 19:00. Везде указано московское время.

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