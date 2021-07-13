РПЛ изменила время начала четырех матчей из-за жары

Российская Премьер-лига приняла решение изменить время начала четырех матчей в двух первых турах. Причиной стала слишком жаркая погода, установившаяся в ряде регионов страны.

В первом туре изменено время двух игр. 23 июля матч между "Ростовом" и "Динамо" начнется не в 19:00, а в 20:00. 25 июля матч в Самаре между "Крыльями Советов" и "Ахматом" состоится в 19:00 вместо 17:30.

Во втором туре самарцы принимают "Спартак", и эта игра начнется в 19:00 вместо 18:00. "Ахмат" сыграет с "Сочи" в 20:00 вместо 19:00. Везде указано московское время.