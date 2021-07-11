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11.07.2021 19:19
Рубрика: Спорт

Приняли в "аптекари"

Экс-голкипер "Зенита" Лунев перешел в немецкий "Байер"
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 154(8505)
Бывший голкипер питерского "Зенита" Андрей Лунев подписал контракт с одним из ведущих немецких клубов, леверкузенским "Байером". Соглашение с "аптекарями" (команду так называют, потому что она финансируется местной фармацевтической компанией) рассчитано на два года.

В "Байер" 29-летний Лунев перешел на правах свободного агента. Действие контракта с "Зенитом" у вратаря закончилось нынешним летом. К слову, именно этим экс-наставник сборной России Станислав Черчесов объяснил непопадание Лунева в заявку нашей национальной команды на Евро-2020. Мол, Станиславу Саламовичу не хотелось, чтобы голкипер "висел на телефоне".

Фото: Niklas HALLE'N / AFP
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Сегодня заканчивается карантин, который Андрей в обязательном порядке должен был пройти по прибытии в Германию, и футболист сможет приступить к тренировкам с общей группой немецкого клуба.

"Рад, что сыграю в таком сильном чемпионате, как Бундеслига. Я был впечатлен, когда узнал, что "Байер" мною интересуется. Теперь я стал частью клуба, который на протяжении нескольких лет считается одним из лучших в Германии. Сделаю все возможное, чтобы показать максимум в Леверкузене", - сказал Лунев официальному сайту "аптекарей".

Отметим, что в прошлом сезоне основным вратарем "Байера" был финн словацкого происхождения Лукаш Градецки.

Что касается Лунева, он москвич, воспитанник "Торпедо". В "Зенит" перешел в 2017 году из "Уфы". В прошлом сезоне провел в РПЛ 12 матчей, три из них сыграл на "ноль". Пропустил 11 мячей.

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