Англия или Италия - кто победит в финале Евро? Ловчев дает прогноз
С какими словами обратился к нации главный тренер сборной Англии и что написала игрокам и тренерам сборной королева Великобритании? Не слишком ли много привилегий для Англии, которая почти весь турнир провела дома? Почему вся Европа будет болеть за итальянцев? И, наконец, не помешают ли финалу летающие муравьи?
В студии журналисты RG.RU Артур Нанян, Максим Солдатенков и Артем Локалов. И один из лучших футболистов сборной Советского Союза Евгений Ловчев - по видеосвязи с прогнозом на финал.
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Италия - Англия - онлайн-трансляция финала Евро-2020 08:08
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