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11.07.2021 13:50
Рубрика: Спорт

Англия или Италия - кто победит в финале Евро? Ловчев дает прогноз

Сегодня состоится финал Евро-2020, в котором сыграют Англия и Италия. Обсудим матч незадолго до его начала в проекте "Игра головой" на RG.RU.
Текст: Артем Локалов

С какими словами обратился к нации главный тренер сборной Англии и что написала игрокам и тренерам сборной королева Великобритании? Не слишком ли много привилегий для Англии, которая почти весь турнир провела дома? Почему вся Европа будет болеть за итальянцев? И, наконец, не помешают ли финалу летающие муравьи?

Италия - Англия - онлайн-трансляция финала Евро-2020

В студии журналисты RG.RU Артур Нанян, Максим Солдатенков и Артем Локалов. И один из лучших футболистов сборной Советского Союза Евгений Ловчев - по видеосвязи с прогнозом на финал.

Включайте трансляцию в 20.00 (мск)!

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