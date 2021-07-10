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10.07.2021 16:53
Рубрика: В мире

Как в Италии ждут финалов Евро-2020 и Уимблдона

Воскресенье, 11 июля, несомненно, станет историческим днем для жителей Апеннин. Итальянские спортсмены будут участвовать сразу в двух финалах на территории Великобритании: футбольном Евро-2020 на стадионе "Уэмбли" и на Уимблдонском теннисном турнире.
Текст: Нива Миракян (Рим)
Фото: EPA-EFE/Carl Recine Фото: EPA-EFE/Carl Recine
Фото: EPA-EFE/Carl Recine

Теннисист Маттео Берреттини стал первым игроком из Италии, которому за 144 года удалось попасть в финал престижного Уимблдонского турнира. Он сразится с легендарным сербом, первой ракеткой мира, Новаком Джокавичем.

Фото: Catherine Ivill / POOL / AFP
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Непросто придется и сборной Италии по футболу, особенно учитывая, что на трибунах будут преимущественно английские болельщики. Пробраться на стадион, чтобы поддержать "скуадру адзурру", смогут разве что итальянцы, живущие в Соединенном королевстве.

Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс предупредил итальянских тифози, чтобы они даже не пытались попасть на финальный матч Евро-2020 в Великобритании. Что бы я хотел сказать итальянцам, которые попытаются попасть на матч? Ответ на этот простой вопрос таков: "Не делайте этого". Если мы увидим, что люди пытаются въехать на территорию страны только ради матча, то не пустим их", - предупредил Шаппс.

Чтобы хоть как-то порадовать болельщиков и дать им возможность разделить между собой переживания за игру сборной, мэр Рима Вирджиния Раджи обещала в день матча установить гигантскую плазму на легендарном "Стадио Олимпико". Как сообщают местные СМИ, на домашнюю арену "Ромы" и "Лацио" будут допущены 16 тысяч человек.

Итальянские тифози, разумеется, очень переживают, что не смогут как следуют поддержать своих любимых футболистов на чужбине, но еще больше они опасаются несправедливого судейства.

Главным арбитром на финальный матч Евро-2020 между Англией и Италией назначен голландец Бьорн Куйперс. Во время полуфинального матча между сборными Дании и Великобритании Данни Маккели, коллега и соотечественник Куйперса, назначил пенальти в ворота датчан (2:1), которые большинство футбольных экспертов назвали несправедливым.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Накануне финала авторитетное издание La Gazzetta dello Sport опубликовало интервью с полузащитником национальной сборной Марко Верратти, в котором игрок высказался о спорном пенальти и дал прогноз на финал.

"Англия физически крепка, у нее есть футболисты, технично работающие с мячом. Они заслужили выйти в финал. Судья был очень благосклонен, давая пенальти. Это щедрый поступок. Англия будет играть дома и мечтает там победить", - сказал Вератти.

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