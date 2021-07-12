Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим игроком Евро-2020

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим футболистом завершившегося чемпионата Европы.

Доннарумма выходил на поле во всех семи матчах своей команды на турнире. Самым ярким для него получился воскресный финал против Англии: в серии пенальти Джанлуиджи отбил два удара (от Джейдона Санчо и Букайо Сака).

Напомним: основное время финальной встречи в Лондоне завершилось вничью 1:1, а по пенальти удачливее оказались итальянцы - 3:2.