О рекордном количестве голов. Торжество атакующего футбола?

Чемпионаты Европы сами по себе разные получаются. На одних забивают больше, на других - меньше. Нормальное явление. Команды играли в атаку, у них получалось забивать. Даже с центра поля. Автоголы на любой вкус. Скажу, что это звезды сошлись, совпадение. Вот если бы мы начали играть квадратным мячом и стало бы больше залетать, тогда мы говорили бы о тенденции.

О рекордном количестве автоголов. Тенденция?

Я бы вспомнил о трудных погодных условиях: матчи проходили в жару, кому-то не хватило концентрации. Игроки не справлялись с элементарными вещами, такими как "не срезать в свои ворота". Команды играли в атаку, это тоже сказалось. А вообще, автоголы - следствие того, что ты заставил ошибиться соперника. Значит, у нападающих это получалось лучше, чем обычно.

О судействе

Все нравилось, за исключением полуфинала Англия - Дания. Я понимаю, если бы не было ВАРа. Все можно было бы спихнуть на человеческий фактор. Но ВАР-то есть. Поэтому, конечно, остался осадок. Ладно ошибка на групповом этапе, но когда на кону стоит выход в финал. Когда еще датчане получат шанс дойти до финала?

О сюрпризах и разочарованиях

Удивило, что такие топ-команды, как Франция, Германия, Португалия, Голландия рано сошли с дистанции. Это запомнится. Отдельно сказал бы о Дании. Все-таки команда начала групповой этап с двух поражений, а в итоге почти дошла до финала. Надо отдать им должное. Причем не сказать, что у них в составе большие звезды. Это результат работы коллектива.

Разочаровало, что плей-офф без нас. Но на то есть объективные причины. Дело не в тренере, это понятно, а в уровне футболистов. Если сейчас не сделать адекватные выводы, то все будет то же самое. Нужно более глобально, на уровне правительства, принимать решения о развитии футбола в регионах. Без этого никуда. Какой у нас ближайший резерв, мы тоже уже увидели по молодежному чемпионату Европы. Это не колокольчики, а колокола вовсю бьют. Можно привезти Манчини, Моуринью, хоть кого. Но пока мы не начнем выстраивать систему в детско-юношеском футболе, ничего хорошего на ближайших крупных турнирах нас не ждет.

Об отставке Черчесова

Это не решение проблемы. Надо было дать Черчесову доработать с командой до конца отборочного цикла ЧМ-2022. Мы футбольные люди, понятно, что уровень футболистов не соответствует. Просто факт: сколько игроков у нас выступает зарубежных чемпионатах? Полтора: один более-менее в основе, другой выходит на замену. Что мы в этой ситуации хотим от главного тренера?

Мы можем привезти Манчини, Моуринью, хоть кого. Но пока не начнем заниматься детско-юношеским футболом, на ближайших крупных турнирах нас не ждет ничего хорошего

Другой пример: я уже не помню, когда наши клубы проходили групповую стадию в еврокубках. Что вы после этого хотите? Поэтому Черчесова нужно было оставить, тем более он уже начал работу в этом отборе к ЧМ-2022. Он прошел Евро-2020, получил пищу. Он увидел, что нужно делать, он знает немножко больше нашего. А теперь придет новый тренер, к нему какие вопросы? Цикл-то уже начался. Да, на ЧМ-2018 был другой результат, но давайте посмотрим, сколько человек ушло из той команды. Акинфеев, Березуцкие, Игнашевич. А сейчас у нас пропасть.

О новом главном тренере сборной России

В этой ситуации нужен только российский тренер. Иностранцы - люди аккуратные. Иностранец не будет брать на себя задачу выхода на ЧМ-2022 и даже на следующий Евро. Мол, вы меня пригласили создавать боеспособную сборную, я ее и создаю. Он не знает внутренних проблем, и пока он разберется. Иностранец сильно переживать за нашу страну не будет. Получится - хорошо, не получится - ничего страшного. Вот только иностранец за пять копеек работать не придет. Это мы уже проходили с Капелло, когда всей страной собирали деньги, чтобы с ним рассчитаться. Просто нужно уважать себя.